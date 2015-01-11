На озёрском КПП задержали разыскиваемого полицией гражданина

В г. Озерске (Челябинская область) военнослужащий Уральского округа войск национальной гвардии РФ прапорщик Милена Кадырова в ходе несения службы задержала мужчину, которого разыскивала полиция.

Прапорщик Милена Кадырова заступила часовым по охране автомобильного КПП ЗАТО. Во время несения службы к контрольно-пропускному пункту подъехала машина с тонированными стеклами. В ходе проверки документов водителя выяснилось, что гражданин скрывается от правосудия.

Прапорщик Милена Кадырова незамедлительно доложила о происшествии начальнику караула прапорщику Василию Жукову и дежурному помощнику коменданта старшему прапорщику Валентину Панасюку.

Прапорщик Василий Жуков поднял караул «в ружьё».

Тревожная группа задержала нарушителя и передала его сотрудникам полиции.

Пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации