Использование светоотражающих элементов на одежде детей снижает риск ДТП

Пешеходы - это самая незащищенная категория участников движения.

Что касается детей-пешеходов, то, каждый тринадцатый пострадавший в ДТП - это по-прежнему ребенок.

В тех странах, где использование светоотражающих элементов на детской одежде введено в обязательном порядке, детский травматизм на дорогах снизился в 6 — 8 раз. Это очень важное достижение, ведь фликер — не просто блестящий значок, делающий пешехода заметным. Он формирует определенную психологию, призывающую человека быть осторожным.

Обращайте внимание не только на знание Правил дорожного движения. Цвет одежды влияет на безопасность. Для пешехода очень важно быть «видимым». И не все родители это понимают, выбирая «практичные» темные тона. А ведь это делает пешехода практически незаметным, особенно в пасмурную погоду, в сумерки. И большинство наездов транспорта на пешеходов происходят именно из-за плохой видимости пеших людей. Это особенно часто случается на плохо освещенных улицах городов, пригородов, вне населенных пунктов.

Многие производители детской одежды заботятся не только о красоте и удобстве своей продукции, но и безопасности юного пешехода, используя светоотражающие элементы: рисунки на куртках, вставные полоски и т.д. При выборе следует отдать предпочтение именно таким моделям.

При отсутствии специальной одежды необходимо приобрести другие формы светоотражающих элементов, которые могут быть размещены на сумках, куртке или других предметах.

Применение световозвращателей пешеходами более чем в 6,5 раз снижает риск наезда транспортного средства на пешехода в темное время суток. При движении с ближним светом фар водитель замечает пешехода со световозвращающим элементом с расстояния 130–140 метров, когда без него – в лучшем случае с расстояния 25–40 метров. При движении с дальним светом он заметит пешехода на расстоянии до 400 метров.

Помните! В темной одежде маленького пешехода просто не видно водителю, а значит, есть опасность наезда.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ – ОБЯЗАННОСТЬ ВЗРОСЛЫХ!

ГИБДД по ЗАТО г.Озерск