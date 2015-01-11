Филармония запускает новый сказочный проект

В субботу, 18 марта, челябинская филармония презентует новый проект «Сказки на песке». Это цикл представлений, которые объединяют классическую музыку, детскую литературу и искусство песочной анимации. Для концертов выбраны самые знаменитые сказочные истории, в роли чтецов выступят известные актеры театров города, а музыканты филармонии дополнят сказки атмосферной музыкой. Премьера состоится на сцене концертного зала Прокофьева. Первой сказкой, которую услышат дети и их родители, станет «Холодное Сердце» Вильгельма Гауфа. Ее прочтет заслуженный артист России, актер Челябинского Камерного театра Михаил Яковлев. Продолжат проект «Снежная королева» и «Маугли». На время спектаклей сцена концертного зала Прокофьева превратится в волшебную библиотеку. На сцене появятся декорации – стопки книг, стремянки. Музыкальным оформлением проекта станет инструментальная музыка в исполнении солистов филармонии. Еще одним смысловым акцентом станет песочная анимация в исполнении художницы Ольги Савчук. Режиссером театрализованного проекта выступил Вячеслав Харюшин. Главной идеей «Сказок на песке» станет возвращение к первоисточнику – книге, и живому слову. По словам режиссера проекта, живые эмоции, краски, свет, общение способны дать ребенку куда больше, чем кино или мультфильмы. И новый проект филармонии поможет «запрограммировать» детей на что-то доброе, увлечь замечательной литературой. А родители, посетив концерты «Сказок на песке», смогут ненадолго «вернуться в детство». Внимание СМИ! В день премьеры в 11.30 в Концертном зале им. С.С. Прокофьева (ул. Труда, 92а) можно будет пообщаться с режиссером проекта Вячеславом Харюшиным, актером Михаилом Яковлевым, музыкальным руководителем проекта, солисткой Челябинской филармонии Натальей Гущиной, зрителями.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/filarmoniya-zapuskaet-novyy-skazochnyy-proekt-37452