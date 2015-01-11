30 марта 2017 года отделом опеки и попечительства Управления социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области проводится «День опекуна».

В этот день семьи, воспитывающие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (опекуны, попечители, приемные родители), могут обратиться в отдел опеки и попечительства за консультативно-правовой помощью.

На Ваши вопросы ответят: начальник отдела опеки и попечительства (ул.Космонавтов, д.20, каб.122); специалисты отдела (ул.Космонавтов, д.20, каб.118, 119) с 09:00 до 17:00 часов, перерыв с 13:00 до 14:00 часов.

Управление социальной защиты населения