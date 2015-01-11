«Маяк» продолжает судебные разбирательства с муниципальным хозяйством

Производственное объединение «Маяк» выиграло очередной судебный иск против муниципального унитарного предприятия коммунального хозяйства Озёрска. На этот раз сумма иска составила более 7 000 000 рублей, предметом взыскания стала задолженность МПКХ по оплате поставленного «Маяком» теплоносителя с апреля по август 2016 года.

Как сказано в решении Арбитражного суда Челябинской области, истец направлял в адрес ответчика претензию от 10 октября 2016 года с требованием оплатить образовавшуюся задолженность в сумме 7 388 082 руб. 80 коп. в течение 30 календарных дней с момента получения претензии, которая была оставлена без ответа и исполнения. Также ответчик, говорится в решении суда, в нарушение ст. 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представил суду отзыв по настоящему делу.

Услуги по поставке пара городу с апреля по август прошлого года были оказаны в полном объёме, что подтверждается подписанными обеими сторонами актами, на основании которых ответчику выставлены счета- фактуры. На какие нужды в период отключения тепла ММПКХ понадобилась компенсация парового отопления на 7,5 миллионов рублей, в решении суда не уточняется.

Арбитражный судья Наталья Гордеева при неявке сторон удовлетворила исковые требования ФГУП «ПО «Маяк» к МУ МПКХ в полном объёме. С учётом возмещения судебных расходов по уплате государственной пошлины, сумма предстоящего взыскания с озерских коммунальщиков составляет 7 млн. 448 тысяч рублей.

Озёрск.ру