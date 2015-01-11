В Магнитогорске проходят окружные этапы конкурса «Славим человека труда!»

В Магнитогорске на базе корпоративного центра подготовки кадров «Персонал» ОАО «ММК» проходит окружной этап конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!». Соревнование организовано в номинациях «Лучший мастер столярно-плотницких работ» и «Лучший мехатроник», сообщает пресс-служба администрации Магнитогорского городского округа. Сегодня в магнитогорский театр оперы и балета на торжественную церемонию открытия конкурса в рамках первой категории прибыли начальник отдела промышленной политики министерства экономического развития Челябинской области Владимир Архипов, заместитель главы города Юрий Емельянов и начальник управления кадров Механоремонтного комплекса Вячеслав Иванов. «Вдохновляет, что конкурс проходит в городе металлургов, в городе великих трудовых традиций, – отметил Владимир Архипов. – Поздравляю всех участников с открытием конкурса не только от себя лично, но и от имени правительства Челябинской области и регионального министерства экономического развития. Труд плотников и кузнецов издревле ценится в нашей стране и это не удивительно, ведь церковь без единого гвоздя была построена именно в России». Добавим, что итоги конкурса в номинации «Лучший мастер столярно-плотницких работ» будут подведены 24 марта.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-magnitogorske-prohodyat-okruzhnye-etapy-konkursa-slavim-cheloveka-truda-37573