Уважаемые озерчане!
Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:
Звучание сирен в населенных пунктах, а также прерывистые гудки на предприятиях означают сигнал: “Внимание всем!”.
“Внимание всем!” – это предупредительный сигнал, подаётся для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновении чрезвычайной ситуации.
Услышав этот сигнал:
· включите телевизор, радиоприемник или репродуктор радиотрансляционной сети или подойдите к уличным средствам оповещения;
· внимательно прослушайте сообщение местных органов власти или органов управления по делам ГО и ЧС.
В сообщении указывается:
· источник информации;
· место, время, характер ЧС;
· метеоданные (направление распространения опасных факторов источника ЧС);
· какие районы (участки местности) подвержены воздействию опасных факторов;
· порядок действий населения.
Действуйте в соответствии с полученными указаниями, быстро, но без суеты и паники, соблюдая порядок и дисциплину.
Елена Коробова, инструктор ГО
Ключевые теги: предупредительный сигнал.
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