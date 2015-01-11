Сотрудники «Фортум» присоединились к акции «Час Земли»

25 марта с 20.30 до 21.30 по всему миру прошла ежегодная экологическая акция «Час земли». Инициатором акции является Всемирный фонд дикой природы. В этот день в знак неравнодушия к будущему планеты предлагалось на один час погасить свет.

Ксения Сенчихина, заместитель директора по коммуникациям и связям с общественностью ОАО «Фортум», комментирует: «В этом году мы впервые широко анонсируем «Час земли» в компании, но я убеждена, что многие сотрудники уже самостоятельно принимали в нём участие. Эта акция – хороший способ привлечь внимания людей к проблемам энергоэффективности, энергосбережения и отношения к окружающей среде».

Активно включились в акцию и сотрудники Аргаяшской ТЭЦ. Ассистент технического директора Аргаяшской ТЭЦ Наталья Ибрагимова рассказывает: «Об акции я уже слышала в прошлые годы. В этом году моя семья решила принять активное участие в мероприятии, тем более что больших усилий от участников и не требовалось. В указанное время мы выключили дома весь свет. Ощущение довольно необычное. Именно в этот момент начинаешь понимать, как мы зависимы от современных благ цивилизации и как важно быть ближе к природе».

Во время акции на станции была отключена наружная подсветка и другое электрооборудование, не влияющее на технологический процесс и безопасность предприятия. Андрей Меньшенин, заместитель технического директора станции, делится своим мнением: «Проблемами энергоэффективности и энергосбережения наша компания, и Аргаяшская ТЭЦ в том числе, занимается на постоянной основе».

Сотрудники ежегодно принимают участие в различных мероприятиях экологической направленности: субботники, совместные со школой №41 акции по высадке деревьев, очистка берега сбросного канала и озера. «Час земли» - лишь небольшая часть большого дела.

Сергей Чернов