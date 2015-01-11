Оборудованные для отдыха террасы и лоджии способствуют повышению налога на недвижимость

У собственников жилых домов (ИЖС), зарегистрированных в 2017 году, налог на недвижимость будет больше, чем у соседей оформивших право собственности в предыдущие периоды, сообщает пресс-служба БТИ. Разница в размере налога одинаковых домов, оформленных в 2016 году и в 2017 году, будет составлять от 15 %. Величина этой разницы зависит от конструктивных решений аналогов. Особенно на увеличение налога повлияет наличие холодных (не отапливаемых) помещений – балконов, лоджий, веранд, террас и даже эксплуатируемой кровли. «Причиной увеличивающей бремя собственников имущества является утверждение нового порядка подсчета площадей жилых домов, – говорит главный инженер Челябинского управления ОГУП «Обл.ЦТИ» Юлия Морковина. – До 2017 года в общую площадь жилого дома не включались площади занимаемые стенами и перегородками, выступающими конструкциями и отопительными печами. Теперь данные конструктивные элементы будут в полном объеме учитываться в площади этажа. В площадь жилого дома включаются балконы, лоджии, веранды, террасы и даже эксплуатируемая кровля». Как отмечает главный инженер «Обл.ЦТИ», площадь данных элементов будет включаться в итоговые показатели по дому без понижающих коэффициентов, и, следовательно, их кадастровая стоимость будет равноценна стоимости отапливаемого контура. «Получается, что оборудуя балкон или террасу в виде площадки для отдыха, налог будет уплачиваться с их площадей как за полноценные площади жилого дома», – пояснила главный инженер Челябинского управления ОГУП «Обл.ЦТИ» Юлия Морковина.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/oborudovannye-dlya-otdyha-terrasy-i-lodzhii-sposobstvuyut-povysheniyu-naloga-na-37762