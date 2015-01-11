Туристические сувениры Челябинской области вышли в финал регионального этапа всероссийского конкурса

Отбор финалистов для регионального этапа Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» - Большой Урал» завершился 29 марта. 20 сувениров от региона получили высокую оценку и представят палитру народных художественных промыслов Челябинской области на очном этапе в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба министерства культуры Челябинской области. В конкурсе «Туристический сувенир» – Большой Урал» приняли участие авторы сувениров из 9 регионов страны: Республика Башкортостан, Республика Коми, Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО, Пермский край, Оренбургская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области. Работы южноуральских мастеров попали во все 9 номинаций конкурса, «Этнографический сувенир», «Сувенир города», «Сувенир региона», «Сувенир события», «Сувенир туристического маршрута», «Сувенир музея», «Сувенир-игрушка», «Идея сувенира» (проекты туристических сувениров, которые ранее не были реализованы). Финальные мероприятия регионального этапа пройдут 7-8 апреля в Екатеринбурге в рамках Международного туристского форума «Большой Урал – 2017» и лучшие проекты примут участие в финале Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» 2017 года.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/turisticheskie-suveniry-chelyabinskoy-oblasti-vyshli-v-final-regionalnogo-etapa-37759