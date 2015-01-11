В Челябинской области будет обработано от вредителей 86 тысяч гектаров земель

Заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Александр Раевский и руководитель филиала «Россельхозцентра» по Челябинской области Геннадий Мальцев приняли участие в селекторном совещании о реализации мероприятий по борьбе с саранчовыми вредителями, которое прошло под руководством первого заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулата Хатуова, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза. В совещании приняли участие представители аграрных ведомств субъектов РФ, в которых в 2017 году прогнозируется наибольшая вероятность распространения саранчи, в основном это южные приграничные регионы страны. Джамбулат Хатуов отметил, что регионам необходимо заблаговременно предпринять необходимые меры и провести полный комплекс мероприятий, чтобы не допустить потерь будущего урожая от саранчовых вредителей. Александр Раевский доложил о ситуации по борьбе с саранчовыми в Челябинской области. Весеннее обследование зимующего запаса саранчовых вредителей начнется традиционно в конце апреля. Планируемая площадь обработки против саранчи в текущем году составит 86 тыс. га. «В настоящее время идет заключение договоров на поставку инсектицидов за счет собственных средств сельхозпредприятий, частично на их приобретение направляются средства погектарной субсидии. В случае необходимости на данные цели направляются средства из резервного фонда областного правительства: в 2014 году -15 млн. рублей, в 2015 году - 20 млн. руб., в 2016 году такой необходимости не было», - отметил он. Руководитель ФГБУ «Россельхозцентра» Александр Малько оценил ситуацию в Челябинской области как стабильную. Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Петр Чекмарев напомнил присутствующим о прошедшем 14 февраля текущего года международном совещании в Челябинске, на котором был выработан ряд совместных мер по борьбе с саранчовыми, подписано очередное соглашение о работе в этом направлении с Республикой Казахстан. Напомним также, на этом совещании было озвучено, что выполнение совместных мероприятий с Республикой Казахстан по борьбе с вредителями в режиме приграничных территорий, оказание федеральной и региональной господдержки на приобретение химических препаратов для обработки заражённых участков позволило снизить численность вредителей в Челябинской области, что подтверждено мониторингом регионального филиала «Россельхозцентра». Численность зимующего запаса саранчовых с осени 2016 года снизилась по сравнению со среднемноголетними значениями. В связи с этим большого увеличения численности саранчовых вредителей на территории Челябинской области в 2017 году не ожидается.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinskoy-oblasti-budet-obrabotano-ot-vrediteley-86-tysyach-gektarov-zemel-37758