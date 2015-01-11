Конкурс «С днем рождения, любимый театр!» Имена победителей

Подведены итоги творческого конкурса «С днем рождения, любимый театр!», который проходил в Озерском театре кукол с 1 февраля по 20 марта 2017 года. Театр предложил озерчанам принять активное участие в праздновании его 65-летнего юбилея и сделать для него подарок собственными руками.

Конкурс проходил по трем номинациям: «Поздравительный плакат», «Поздравительная открытка», «Поделка». Техника выполнения работы и материалы не ограничивались (за исключением экологичности материала).

И результаты ошеломили всех: театр получил 209 работ, выполненных в разнообразных стилях, техниках, от традиционных (вязание крючком, аппликация, папье-маше, вышивка, выпиливание из дерева, лоскутные техники, бумажные мозаики и др.) до самых современных (квиллинг, моделирование нитками, моделирование и рисование пластиком 3D-перо и др.)!

С 20 марта и до конца сезона (по конец мая) в театре кукол проходит выставка творческих работ. Столько петушков под крышей театра не собиралось еще никогда!

Работники театра от всей души благодарны зрителям за такую отзывчивость и активность! Театр буквально оказался завален подарками. Мы искренне тронуты вашим вниманием к нашему юбилею:)! Все, кто оказывается в театре, поражается фантазии, выдумке и изобретательности участников конкурса. До чего же талантливые люди (дети, мамы, папы, дяди, тети, бабушки, педагоги) живут в Озерске! Оказались на выставке и самостоятельные работы взрослых, т.е. театр кукол любят не только дети и родители, но и в сердцах взрослых зрителей он нашел теплый отклик и признание.

Красивых, необычных, восхитительных работ оказалось так много, что было решено пересмотреть количество наград. По словам директора театра заслуженного артиста России Бориса Макарова, хотелось наградить всех и каждого, но не оказалось такой возможности. И тогда решено ввести еще две номинации: «Очумелые ручки» и «Актерская симпатия».

Так, первая позволила расширить количество победителей: к девяти наградам в уже учрежденных номинациях добавилось еще пятнадцать участников.

Вторая же исходила от самих актеров и позволила каждому из них выбрать наиболее понравившуюся работу и прямо со сцены лично поздравить победителя и вручить ему свой приз.

Награждение победителей состоялось 1 апреля. До каждого победителя работники театра постарались дозвониться лично и пригласить на церемонию. Один из подарков был, конечно же, спектакль «Новая рэпка». Кроме того, каждый победитель в номинациях «Поздравительный плакат», «Поздравительная открытка», «Поделка» и «Очумелые ручки» получил диплом, набор для творчества и мягкую игрушку.

Единодушно выделили одну работу в отдельную номинацию «Чтобы помнили…» – это плакат, где собрана вся история Озерского театра кукол «Золотой петушок» с 1952 года, первого спектакля и до сегодняшних дней.

Итак, наши победители:

• в номинации «Поделка»:

1 место – Мамлеевы Вероника и Наталья Сергеевна за конкурсную работу «Театр». Куратор – Ариненкова Анжела Владимировна.

2 место – Ворошиловы Михаил (9 лет) и Юрий (папа) за работу «Петя-петушок» (моделирование и рисование пластиком 3D-перо).

3 место – Абрамова Таисия за работу «Пёстрый петушок».

• в номинации «Поздравительная открытка»:

1 место – Зубаковы Мария и Вера Александровна за работу «Любимый театр». Куратор – Струговщикова Наталья Борисовна.

2 место – Шевякова Варя за работу «Озёрский театр кукол».

3 место – коллектив группы № 1 МБДОУ ДС № 53 за работу «Петушок». Куратор – Палажникова Елена Владимировна.

• в номинации: «Поздравительный плакат»:

1 место – коллектив 2 «Б» класса МБОУ СКОШ №36 за работу: «С днём рождения, Петушок!». Куратор – Кузнецова Людмила Александровна.

2 место – Гончарова Олеся за работу «С юбилеем, любимый театр!».

3 место – коллектив группы № 17 МБДОУ ЦРР ДС №58 за работу: «Подрастающее поколение». Куратор – Месеренко Лариса Капитоновна.

Номинация «Очумелые ручки»:

1) Коньшина Софья. Поделка – конфетница «Петушок», школа 29, класс 4 в. Куратор – Широкова Н.В.

2) Кузнецовы Дима и Анна Александровна. Поделка «Золотой петушок», МБДОУ д/с 27 «Рябинка». Куратор – Мустаева Фируза Тауфиковна.

3) Беляевы Алёша и Марина Геннадьевна. Поделка «Молодой петушок», МБДОУ д/с 58, группа №14.

4) Кинжабаевы Артём и Елена Николаевна. Поделка «Петя – петушок», МБДОУ д/с 53, группа №11. Куратор – Колосова Елена Александровна.

5) Мяготина Анастасия, Менякин Станислав. Поделка «С днём рождения тебя поздравляем любя!», МБДОУ д/с №27, группа №6. Куратор – Яркова Елена Сергеевна

6) Аскендерова Лейла и Тегачёва Лариса Владимировна. Поделка «Волшебный петушок», МБДОУ д/с 43.

7) Семья Бежко Мирона. Поделка «Один за всех и все за одного».

8) Стюрева Полина. Поделка «Эмблема театра кукол», школа 33, класс 1 в. Куратор – Едрикова М.А.

9) Д/с 53 группа №6. Поделка «С юбилеем» (панно театр из теста). Кураторы – Потапова Г.А., Чупрунова Ю.Л., Фёдорова Н.С.

10) Хисамовы Семён и Юлия Эдуардовна. Поделка «Охранник деревни», школа № 29, класс 1в. Куратор - Струговщикова Наталья Борисовна.

11) Пирожкова Вероника. Поздравительная открытка «Петушок». Куратор – Харламова Наталья Борисовна.

12) Дубынины Вика и Наталья Евгеньевна. Поделка «Петушок из шариков», МБДОУ д/с №50 «Теремок», группа № 4. Куратор – Гапиченко Надежда Васильевна.

13) Финашов Ярослав. Поделка «Символ года», школа №29, класс 1б. Куратор – Харламова Н.Б.

14) Кияченко Макар. Поделка «Золотой петушок», школа 32. Куратор – Сонкина Наталья Сергеевна.

Номинация «Чтобы помнили…»

Зайцевы Василина и Светлана Геннадьевна. Поздравительный плакат «История театра», МБДОУ д/с №58.

Номинации «Актёрская симпатия»:

от Светланы Трофимовой-Ерохиной подарок получил коллектив группы №7, МБДОУ д/с № 53. Лото «Назови спектакль театра кукол»

Номинация «Поделка»

Кураторы – Абрамова Светлана Сергеевна, Юсупова Оксана Владимировна, Викторова Марина Генадьевна, Мухамедьянова Сфия Резаевна

от Дмитрия Ерохина – Прохоров Лев «С днём рождения, любимый театр!»

Номинация «Поздравительный плакат»

Куратор – Сонкина Наталья Сергеевна от Регины Филимонцевой – коллектив группы №5, МБДОУ д/с № 53. «Я – Коза»

Номинация «Поделка»

Кураторы – Лухтан В.Л., Мякишева Р.Х., Новикова Л.В., Хажимуратова Р.З. от Романа Соловьёва – Заболотная Аня «Учёный Петя»

Номинация «Поделка»

Куратор – Беляева Людмила Николаевна от Алёны Захарчук – Семья Мосеевых «Золотой петушок»

Номинация «Поделка»

от Екатерины Замула – Чидакины Кирилл и Анна Владимировна «Подарок для кукольного театра»

Номинация «Поделка»

от Елизаветы Федоровой – группа №10, МБДОУ д/с № 53, «Петушок – золотой гребешок»

Номинация «Поздравительный плакат»

Кураторы – Лемех Ирина Юрьевна, Александрина Людмила Павловна, Ведерникова Наталья Николаевна, Баркалова Марина Анатольевна.

от директора театра Макарова Бориса Анатольевича – Шпакова Виктория, МБОУ СОШ №29, класс 3 б «Петушок»

Номинация «Поздравительная открытка»

Куратор – Меркулова О.Б. и группа №8, МБДОУ д/с 55 «Юбилейный торт»

Номинация «Поделка»

Куратор – Гончарова Татьяна Владимировна

С 4 апреля всем участникам конкурса можно получить дипломы в кабинете администраторов с 10.00 до 17.00 в будни и с 10.00 до 15.00 в выходные. Желательно предварительно позвонить по тел. 4-83-98.

https://vk.com