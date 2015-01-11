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| Новости » Культура

Конкурс «С днем рождения, любимый театр!» Имена победителей

Подведены итоги творческого конкурса «С днем рождения, любимый театр!», который проходил в Озерском театре кукол с 1 февраля по 20 марта 2017 года. Театр предложил озерчанам принять активное участие в праздновании его 65-летнего юбилея и сделать для него подарок собственными руками.

Конкурс проходил по трем номинациям: «Поздравительный плакат», «Поздравительная открытка», «Поделка». Техника выполнения работы и материалы не ограничивались (за исключением экологичности материала).

И результаты ошеломили всех: театр получил 209 работ, выполненных в разнообразных стилях, техниках, от традиционных (вязание крючком, аппликация, папье-маше, вышивка, выпиливание из дерева, лоскутные техники, бумажные мозаики и др.) до самых современных (квиллинг, моделирование нитками, моделирование и рисование пластиком 3D-перо и др.)!

С 20 марта и до конца сезона (по конец мая) в театре кукол проходит выставка творческих работ. Столько петушков под крышей театра не собиралось еще никогда!

Работники театра от всей души благодарны зрителям за такую отзывчивость и активность! Театр буквально оказался завален подарками. Мы искренне тронуты вашим вниманием к нашему юбилею:)! Все, кто оказывается в театре, поражается фантазии, выдумке и изобретательности участников конкурса. До чего же талантливые люди (дети, мамы, папы, дяди, тети, бабушки, педагоги) живут в Озерске! Оказались на выставке и самостоятельные работы взрослых, т.е. театр кукол любят не только дети и родители, но и в сердцах взрослых зрителей он нашел теплый отклик и признание.

Красивых, необычных, восхитительных работ оказалось так много, что было решено пересмотреть количество наград. По словам директора театра заслуженного артиста России Бориса Макарова, хотелось наградить всех и каждого, но не оказалось такой возможности. И тогда решено ввести еще две номинации: «Очумелые ручки» и «Актерская симпатия».

Так, первая позволила расширить количество победителей: к девяти наградам в уже учрежденных номинациях добавилось еще пятнадцать участников.

Вторая же исходила от самих актеров и позволила каждому из них выбрать наиболее понравившуюся работу и прямо со сцены лично поздравить победителя и вручить ему свой приз.

Награждение победителей состоялось 1 апреля. До каждого победителя работники театра постарались дозвониться лично и пригласить на церемонию. Один из подарков был, конечно же, спектакль «Новая рэпка». Кроме того, каждый победитель в номинациях «Поздравительный плакат», «Поздравительная открытка», «Поделка» и «Очумелые ручки» получил диплом, набор для творчества и мягкую игрушку.

Единодушно выделили одну работу в отдельную номинацию «Чтобы помнили…» – это плакат, где собрана вся история Озерского театра кукол «Золотой петушок» с 1952 года, первого спектакля и до сегодняшних дней.

Итак, наши победители:

• в номинации «Поделка»:

1 место – Мамлеевы Вероника и Наталья Сергеевна за конкурсную работу «Театр». Куратор – Ариненкова Анжела Владимировна.

2 место – Ворошиловы Михаил (9 лет) и Юрий (папа) за работу «Петя-петушок» (моделирование и рисование пластиком 3D-перо).

3 место – Абрамова Таисия за работу «Пёстрый петушок».

• в номинации «Поздравительная открытка»:

1 место – Зубаковы Мария и Вера Александровна за работу «Любимый театр». Куратор – Струговщикова Наталья Борисовна.

2 место – Шевякова Варя за работу «Озёрский театр кукол».

3 место – коллектив группы № 1 МБДОУ ДС № 53 за работу «Петушок». Куратор – Палажникова Елена Владимировна.

• в номинации: «Поздравительный плакат»:

1 место – коллектив 2 «Б» класса МБОУ СКОШ №36 за работу: «С днём рождения, Петушок!». Куратор – Кузнецова Людмила Александровна.

2 место – Гончарова Олеся за работу «С юбилеем, любимый театр!».

3 место – коллектив группы № 17 МБДОУ ЦРР ДС №58 за работу: «Подрастающее поколение». Куратор – Месеренко Лариса Капитоновна.

Номинация «Очумелые ручки»:

1) Коньшина Софья. Поделка – конфетница «Петушок», школа 29, класс 4 в. Куратор – Широкова Н.В.

2) Кузнецовы Дима и Анна Александровна. Поделка «Золотой петушок», МБДОУ д/с 27 «Рябинка». Куратор – Мустаева Фируза Тауфиковна.

3) Беляевы Алёша и Марина Геннадьевна. Поделка «Молодой петушок», МБДОУ д/с 58, группа №14. 

4) Кинжабаевы Артём и Елена Николаевна. Поделка «Петя – петушок», МБДОУ д/с 53, группа №11. Куратор – Колосова Елена Александровна.

5) Мяготина Анастасия, Менякин Станислав. Поделка «С днём рождения тебя поздравляем любя!», МБДОУ д/с №27, группа №6. Куратор – Яркова Елена Сергеевна

6) Аскендерова Лейла и Тегачёва Лариса Владимировна. Поделка «Волшебный петушок», МБДОУ д/с 43.

7) Семья Бежко Мирона. Поделка «Один за всех и все за одного».

8) Стюрева Полина. Поделка «Эмблема театра кукол», школа 33, класс 1 в. Куратор – Едрикова М.А.

9) Д/с 53 группа №6. Поделка «С юбилеем» (панно театр из теста). Кураторы – Потапова Г.А., Чупрунова Ю.Л., Фёдорова Н.С.

10) Хисамовы Семён и Юлия Эдуардовна. Поделка «Охранник деревни», школа № 29, класс 1в. Куратор - Струговщикова Наталья Борисовна.

11) Пирожкова Вероника. Поздравительная открытка «Петушок». Куратор – Харламова Наталья Борисовна.

12) Дубынины Вика и Наталья Евгеньевна. Поделка «Петушок из шариков», МБДОУ д/с №50 «Теремок», группа № 4. Куратор – Гапиченко Надежда Васильевна.

13) Финашов Ярослав. Поделка «Символ года», школа №29, класс 1б. Куратор – Харламова Н.Б.

14) Кияченко Макар. Поделка «Золотой петушок», школа 32. Куратор – Сонкина Наталья Сергеевна.

Номинация «Чтобы помнили…»

Зайцевы Василина и Светлана Геннадьевна. Поздравительный плакат «История театра», МБДОУ д/с №58.

Номинации «Актёрская симпатия»: 

от Светланы Трофимовой-Ерохиной подарок получил коллектив группы №7, МБДОУ д/с № 53. Лото «Назови спектакль театра кукол»

Номинация «Поделка»

Кураторы – Абрамова Светлана Сергеевна, Юсупова Оксана Владимировна, Викторова Марина Генадьевна, Мухамедьянова Сфия Резаевна

от Дмитрия Ерохина – Прохоров Лев «С днём рождения, любимый театр!»

Номинация «Поздравительный плакат»

Куратор – Сонкина Наталья Сергеевна от Регины Филимонцевой – коллектив группы №5, МБДОУ д/с № 53. «Я – Коза»

Номинация «Поделка»

Кураторы – Лухтан В.Л., Мякишева Р.Х., Новикова Л.В., Хажимуратова Р.З. от Романа Соловьёва – Заболотная Аня «Учёный Петя»

Номинация «Поделка»

Куратор – Беляева Людмила Николаевна от Алёны Захарчук – Семья Мосеевых «Золотой петушок»

Номинация «Поделка»

от Екатерины Замула – Чидакины Кирилл и Анна Владимировна «Подарок для кукольного театра»

Номинация «Поделка»

от Елизаветы Федоровой – группа №10, МБДОУ д/с № 53, «Петушок – золотой гребешок»

Номинация «Поздравительный плакат»

Кураторы – Лемех Ирина Юрьевна, Александрина Людмила Павловна, Ведерникова Наталья Николаевна, Баркалова Марина Анатольевна.

от директора театра Макарова Бориса Анатольевича – Шпакова Виктория, МБОУ СОШ №29, класс 3 б «Петушок»

Номинация «Поздравительная открытка»

Куратор – Меркулова О.Б. и группа №8, МБДОУ д/с 55 «Юбилейный торт»

Номинация «Поделка»

Куратор – Гончарова Татьяна Владимировна

С 4 апреля всем участникам конкурса можно получить дипломы в кабинете администраторов с 10.00 до 17.00 в будни и с 10.00 до 15.00 в выходные. Желательно предварительно позвонить по тел. 4-83-98.

https://vk.com

Конкурс «С днем рождения, любимый театр!» Имена победителей

Конкурс «С днем рождения, любимый театр!» Имена победителей

Конкурс «С днем рождения, любимый театр!» Имена победителей

Конкурс «С днем рождения, любимый театр!» Имена победителей

Конкурс «С днем рождения, любимый театр!» Имена победителей

Конкурс «С днем рождения, любимый театр!» Имена победителей

Конкурс «С днем рождения, любимый театр!» Имена победителей

Конкурс «С днем рождения, любимый театр!» Имена победителей

Конкурс «С днем рождения, любимый театр!» Имена победителей

Конкурс «С днем рождения, любимый театр!» Имена победителей

Конкурс «С днем рождения, любимый театр!» Имена победителей

Конкурс «С днем рождения, любимый театр!» Имена победителей

Конкурс «С днем рождения, любимый театр!» Имена победителей

Конкурс «С днем рождения, любимый театр!» Имена победителей

Конкурс «С днем рождения, любимый театр!» Имена победителей

Конкурс «С днем рождения, любимый театр!» Имена победителей

Конкурс «С днем рождения, любимый театр!» Имена победителей

Конкурс «С днем рождения, любимый театр!» Имена победителей

Конкурс «С днем рождения, любимый театр!» Имена победителей

Конкурс «С днем рождения, любимый театр!» Имена победителей

Конкурс «С днем рождения, любимый театр!» Имена победителей

Конкурс «С днем рождения, любимый театр!» Имена победителей

Конкурс «С днем рождения, любимый театр!» Имена победителей

Конкурс «С днем рождения, любимый театр!» Имена победителей

Конкурс «С днем рождения, любимый театр!» Имена победителей

Конкурс «С днем рождения, любимый театр!» Имена победителей

Конкурс «С днем рождения, любимый театр!» Имена победителей

Конкурс «С днем рождения, любимый театр!» Имена победителей

Конкурс «С днем рождения, любимый театр!» Имена победителей

Конкурс «С днем рождения, любимый театр!» Имена победителей

Конкурс «С днем рождения, любимый театр!» Имена победителей

Конкурс «С днем рождения, любимый театр!» Имена победителей

Конкурс «С днем рождения, любимый театр!» Имена победителей

Конкурс «С днем рождения, любимый театр!» Имена победителей

Ключевые теги: конкурс, театр кукол.

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