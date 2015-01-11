Энергетики и пожарные Озёрска встретились в Арбитраже

В Арбитражном суде Челябинской области состоялось заседание по иску публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт» в лице Кыштымского филиала к федеральному государственному казенному учреждению «Специальное управление противопожарной службы № 1 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». Претензии энергетиков касались неоплаты пожарными Озёрска услуг «Челябэнергосбыт» за период с января по декабрь 2016 г. в размере 2 868 422 руб. 54 коп.

Представитель ответчика в судебном заседании исковые требования признал, представил письменные пояснения, согласно которым услуги истцом оказывались в полном объёме, а неисполнение обязательств по оплате возникло в связи с невыделением денежных средств главным распорядителем, Министерством Российской Федерации по гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

В ходе судебного разбирательства установлено, что объектами потребления электроэнергии озёрскими пожарными является не только здание пожарного депо по адресу пр. Ленина, 86, но и ряд объектов, находящихся на территории ФГУП «ПО «Маяк», в частности, на заводах 235, 23 и в непосредственной близости к заводу 20 в посёлке Татыш.

Понимая невозможность прекращения подачи энергии на стратегические объекты за неуплату, представители «Челябэнергосбыт» ходатайствовали перед судом о привлечении к субсидиарной ответственности МЧС России. Пожелание истца в судебном решении учтено: судья Писаренко обязала взыскать с пожарной части Озёрска долг за электроэнергию в полном объёме, а при недостаточности денежных средств взыскание производить с субсидиарного должника – Российской Федерации в лице МЧС.

Озёрск.ру