Старт в мечту или «Школа проектов. IV сезон»

Учащиеся лицея №23 стали победителями и призёрами конкурса «Школа проектов. IV сезон». Конкурс проходил в Железногорске в рамках проекта «Школа Росатома» 29-31 марта. Озерские школьники представили на конкурс четыре проектных работы.

Гран-при конкурса завоевал проект Маргариты Бруннер и Ильи Матвеева, посвященный экологическому состоянию городского пруда и методике его очистки.

Полина Евтеева и Софья Нехаева с проектом «Гроза дворов» (по популяризации детских игр во дворе), заняли третье место.

Проект «Чтение без границ» Марии Бородачевой и Анастасии Павловой также стал призером конкурса, заняв III место.Следует отметить, что над проектом «Чтение без границ» в течение года трудилась команда ребят. Дети проводили литературные квесты, привлекали социальных партнеров к покупке детских книг в городскую библиотеку и записали аудиокнигу нового детского автора Елены Ракитиной «Большое путешествие домой».

Самый младший член команды, четвероклассник Марк Вильданов представил на суд жюри вермикомпостер для культивирования дождевых червей в домашних условиях. Марк также стал призером конкурса, завоевав в своей возрастной категории III место.

Помимо конкурсных испытаний, в Железногорске для ребят была организована культурно-досуговая программа. Они посетили музей Горно-химического комбината, побывали с экскурсией на ФГУП «Космическая связь», стали зрителями спектакля молодежного театра, посмотрели дог-шоу, весело провели время в боулинге и потанцевали.

Руководители команды озерских лицеистов Галина Бородина и Екатерина Гаврилова прошли обучение на семинарах по продвижению проектной деятельности среди учащихся, на которых получили актуальные методические рекомендации по данному направлению работы.

Вдохновлённые поездкой, по дороге домой ребята составили целый список идей для своих новых проектов.

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