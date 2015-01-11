Результаты регионального исследования качества образования

В МБОУ СОШ №38 и МБОУ «Лицей №39», осваивающих образовательные программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования в пилотном режиме, в целях регионального исследования качества образования в феврале 2017г. впервые проведена диагностика уровня индивидуальных достижений обучающихся 9-х классов в форме защиты индивидуального проекта. В исследовании приняли участие 109 девятиклассников. 72% из них выбрали для защиты исследовательский проект, 18% отдали предпочтение творческому виду проекта, 12% участников исследования защищали познавательные проекты и только 7% - социальные проекты.

Получены результаты исследования из Регионального центра оценки качества образования. Достижение метапредметных результатов обучения оценивалось 3-мя уровнями: недостаточный, базовый и повышенный. Анализ результатов показал, что только 16% участников мониторинга выполнили индивидуальный проект на недостаточном уровне. У озерских девятиклассников выявлен, в основном, базовый (48%) и повышенный (45%) уровень индивидуальных достижений.

Н.А. Полубехина, старший инспектор Управления образования

http://gorono-ozersk.ru