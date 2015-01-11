Молодость, красота, талант онлайн!

8 апреля на сцене ДК "Маяк" - самый красивый конкурс этой весны - "Мисс ОТИ 2017".

В этот день, в 17:00, выберут самую красивую "мифистку" из большой семьи Озёрского технологического института. На главный титул претендуют:

Юлия Григорьянц

Мария Оникова

Олеся Антоненко

Анжелика Тухватуллина

Екатерина Резуева

Ксения Крючкова

Ольга Шайдуллина

Юлия Стрельцова

https://vk.com/otimephi_official

9 апреля, в 12:00, - отборочный тур конкурса «Марафон талантов».

«Марафон талантов» – это конкурс, где любой участник может проявить свои уникальные способности в любой области творчества, здесь нет ограничений по жанрам и направлениям, возрасту и творческому опыту. Этот уникальный и смелый для Челябинской области проект и ярчайшее телевизионное шоу проводится Областным центром народного творчества, при поддержке Министерства культуры и Законодательного собрания области. Главный информационный партнер – Областное телевидение.

Отборочный тур конкурса пройдет в Озерске, в ДК «Маяк» 9 апреля, в 12:00, а подведение итогов и награждение участников состоится 16 апреля, в 17:00.

http://www.ozerskadm.ru

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