В Челябинске стартует конкурс «Сердце отдаю детям»

С 10 по 13 апреля в Челябинске пройдет конкурс профессионального мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям-2017», где 24 южноуральских преподавателя поборются за звание лучшего в регионе, сообщает министерство образования. На конкурсе «Сердце отдаю детям» участникам предстоит презентовать свои профессиональные умения в шести номинациях: художественной, технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, социально-педагогической и туристско-краеведческой. Также они представят на суд жюри творческие презентации на тему «Мое педагогическое кредо», проведут открытые занятия, защитят дополнительные образовательные программы и выполнят задания, которые сформирует конкурсная комиссия. Оценивать работу педагогов будут представители министерства образования и науки Челябинской области, победители и призеры всероссийских конкурсов профессионального педагогического мастерства, представители общественных организаций и родительских советов Челябинской области. «Конкурс «Сердце отдаю детям» – это не только возможность продемонстрировать профессиональные и личностные качества педагогов дополнительного образования детей, но и площадка для обмена опытом и повышения престижа данной деятельности», – отметил заместитель министра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский. Победители и призеры в каждой номинаций будут награждены почетными грамотами министерства образования и науки Челябинской области, а также денежными премиями. Лучшие педагоги отправятся представлять Челябинскую область на всероссийском этапе конкурса «Сердце отдаю детям».

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinske-startuet-konkurs-serdce-otdayu-detyam-37923