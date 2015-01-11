Проверили себя из любви к русскому языку

В минувшую субботу, 8 апреля, Озёрск вместе со всей страной принял участие в международной образовательной акции «Тотальный диктант-2017».

По предварительным подсчетам организаторов, во всём мире желающих написать диктант приняли 3008 площадок в 866 городах и поселках в 71 стране.

«Тотальный диктант-2017»» прошел в воздухе на десяти рейсах авиакомпании «S7», в поездах, в Кунгурской пещере, на барках «Крузенштерн» (Калининград) и «Паллада» (Владивосток). Сотрудники Российской антарктической экспедиции (РАЭ) проверили свою грамотность в пятый раз - написали диктант на трёх станциях: «Мирный», «Новолазаревская» и «Прогресс».

В нашем городе акция состоялась в Центральной городской библиотеке и в ней приняли участие 124 человека. Самой юной поклонницей русского языка оказалась 14-летняя ученица школы № 29 (она пожелала остаться неизвестной), самой старшей - Лия Ивановна Изварина, отметившая в начале этого года 87 лет.

Автором текста для «Тотального диктанта-2017» был выбран писатель Леонид Юзефович с его трилогией под названием «Город на реке». Каждая из трех частей посвящена значимым для автора городам и рекам, через них протекающим: «Санкт-Петербург. Нева», «Пермь. Кама», «Улан-Удэ. Селенга». Уральский регион писал вторую часть трилогии - «Пермь. Кама».

На озерской площадке текст диктанта диктовала председатель городского методического объединения преподавателей русского языка и литературы Нина Александровна Омельченко. Перед началом «урока» она предложила всем участникам на мгновение прикрыть глаза и представить себе большую круглую «пятёрку».

Глава Озёрского городского округа Олег Вячеславович Костиков писал диктант вместе со всеми участниками. Он отметил, что эта образовательная акция, направленная на поддержку грамотности и любви к русскому языку, необходима нашему округу, и в будущем при поддержке органов местного самоуправления количество площадок для участников диктанта должно быть увеличено:

- Последний раз я был на диктанте еще в школе, и, являясь человеком, который разговаривает на языке великих русских писателей и поэтов, решил снова проверить себя на грамотность. В наше время мы больше опираемся на помощь многофункциональных электронных помощников (например, текстовых редакторов). И это расхолаживает. Сегодня есть повод внутренне мобилизоваться, вспомнить правила орфографии и пунктуации и еще раз убедиться, насколько велик и могуч русский язык.

Узнать о своих результатах, проконсультироваться с проверяющими экспертами (преподавателями русского языка и литературы школ города) и получить свидетельство участника все, кто писал «Тотальный диктант-2017», смогут 13 апреля, с 17:00 до 19:00 часов в читальном зале Центральной городской библиотеки. Все работы выдаются лично в руки. По правилам штаба «Тотального диктанта-2017», результаты не оглашаются: «Мы осознанно не устраиваем никаких соревнований и не сравниваем результаты. Оценка за диктант – индивидуальная, личная. Здесь важен результат персональный. Истинная наша цель – не развесить ярлыки в виде «2» и «5», а пробудить интерес каждого к повышению уровня своей грамотности».

Организаторы благодарят за помощь в проведении «Тотального диктанта -2017» ФГУП ПО «Маяк», профсоюзную организацию завода химического производства.

http://www.ozerskadm.ru