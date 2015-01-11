«Геркулес» отметил восьмилетие массовым жимом и тягой

8 апреля 2017 года в КСК "Лидер" прошел Чемпионат Озерского городского округа по жиму лёжа и становой тяге, посвященные 8-летию тренажерного зала "Геркулес", с участием представителя ассоциации НАП Готлиб Владиславом.
В соревнованиях приняли участие 55 спортсменов.
В жиме лежа среди женщин в категории до 56 кг:
1 место - Гафина Елена
2 место - Унашхотлева Элла
3 место - Лебедева Надежда
В категории свыше 56кг:
1 место - Зебольд Татьяна
2 место - Добрянская Татьяна
3 место - Фаррафутдинова Татьяна.
Среди мужчин в категории 67,5 кг:
1 место - Сараев А.
2 место - Шадрин Александр
3 место - Торопов Никита
В категории 75 кг:
1 место - Щеголихин Олег
2 место - Горкун Александр
3 место - Фахритдинов В.
В категории 82,5 кг:
1 место - Галиакбаров Р.
2 место - Киселев Вячеслав
3 место - Филиппенко Михаил
В категории 90 кг:
1 место - Сайфутдинов Родион
2 место - Костюков Владимир
3 место - Баталов Сергей
В категории 100 кг:
1 место - Шувалов Влад
2 место - Давлетшин Радик
3 место - Чернов Алексей
В категории свыше 100 кг:
1 место - Габдулахатов Р.
В становой тяге в категории 75 кг:
1 место - Горкун Александр
2 место - Вормсбехер Е.
3 место - Пластеев А.
В категории 90кг:
1 место - Пашнин Юрий
2 место - Адамчук Е.
В категории свыше 90 кг:
1 место - Шувалов Влад
2 место - Цыганов Денис
3 место - Проскуряков Алексей
В абсолютном первенстве по жиму лёжа среди женщин стала Елена Гафина. Среди мужчин - Горгун Александр.
В становой тяге абсолютным победителем стал Шувалов Влад. Победители и призеры Чемпионата были награждены кубками, медалями, грамотами, памятными и денежными призами.
Производителем спортивного питания "STEEL POWER" (г. Пермь) были предоставлены призы победителям абсолютных первенств в каждом движении.
МБУ Арена