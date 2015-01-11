«Геркулес» отметил восьмилетие массовым жимом и тягой

8 апреля 2017 года в КСК "Лидер" прошел Чемпионат Озерского городского округа по жиму лёжа и становой тяге, посвященные 8-летию тренажерного зала "Геркулес", с участием представителя ассоциации НАП Готлиб Владиславом.

В соревнованиях приняли участие 55 спортсменов.

В жиме лежа среди женщин в категории до 56 кг:

1 место - Гафина Елена

2 место - Унашхотлева Элла

3 место - Лебедева Надежда

В категории свыше 56кг:

1 место - Зебольд Татьяна

2 место - Добрянская Татьяна

3 место - Фаррафутдинова Татьяна.

Среди мужчин в категории 67,5 кг:

1 место - Сараев А.

2 место - Шадрин Александр

3 место - Торопов Никита

В категории 75 кг:

1 место - Щеголихин Олег

2 место - Горкун Александр

3 место - Фахритдинов В.

В категории 82,5 кг:

1 место - Галиакбаров Р.

2 место - Киселев Вячеслав

3 место - Филиппенко Михаил

В категории 90 кг:

1 место - Сайфутдинов Родион

2 место - Костюков Владимир

3 место - Баталов Сергей

В категории 100 кг:

1 место - Шувалов Влад

2 место - Давлетшин Радик

3 место - Чернов Алексей

В категории свыше 100 кг:

1 место - Габдулахатов Р.

В становой тяге в категории 75 кг:

1 место - Горкун Александр

2 место - Вормсбехер Е.

3 место - Пластеев А.

В категории 90кг:

1 место - Пашнин Юрий

2 место - Адамчук Е.

В категории свыше 90 кг:

1 место - Шувалов Влад

2 место - Цыганов Денис

3 место - Проскуряков Алексей

В абсолютном первенстве по жиму лёжа среди женщин стала Елена Гафина. Среди мужчин - Горгун Александр.

В становой тяге абсолютным победителем стал Шувалов Влад. Победители и призеры Чемпионата были награждены кубками, медалями, грамотами, памятными и денежными призами.

Производителем спортивного питания "STEEL POWER" (г. Пермь) были предоставлены призы победителям абсолютных первенств в каждом движении.

МБУ Арена