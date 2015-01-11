В память о погибших и выживших

11 апреля в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, по инициативе совета ветеранов Озерского городского округа, в информационный центр ФГУП «ПО «Маяк» были приглашены 25 озерчан, бывших малолетних узников, которые в период Второй мировой войны были заключены в места принудительного содержания.

В информационном центре для приглашённых гостей были показаны фильмы об истории создания первенца атомной промышленности и о сегодняшнем дне градообразующего предприятия, проведена экскурсия по экспозиции радиохимического завода ПО «Маяк». Экскурсию провёл ветеран «Маяка», лауреат премии Законодательного Собрания Челябинской области «Общественное признание» Борис Ентяков. Он содержательно и интересно рассказал собравшимся об основных этапах становления и развития «Маяка», о его роли в обеспечении безопасности страны, об основных задачах, которые стоят перед предприятием в настоящее время.

Память о жертвах фашистских концлагерей участники встречи почтили минутой молчания. После официальной части мероприятия ветераны продолжили общение за чаепитием, обсудили свои жизненные проблемы, задали вопросы о жизни округа, которые волнуют их сегодня.

Справочно:

Эта дата была установлена в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года.

На Нюрнбергском процессе в 1946 году международный трибунал признал, что заключение в неволю мирных граждан и использование в принудительном порядке их труда являлось не только военным преступлением. Оно было квалифицировано как преступление против человечества.

22 марта 1933 года в Дахау начал действовать первый концентрационный лагерь в нацистской Германии, а в последующие годы фашисты создали сеть этих лагерей, превращенных в места организованного систематического убийства миллионов людей. Всего на территории Германии и оккупированных ею стран действовало более 14 тысяч концлагерей, гетто и тюрем

11 апреля во многих странах проходят памятные мероприятия. Ведь только сохраняя память о тех страшных событиях и отдавая дань уважения погибшим и выжившим, можно надеяться на то, что подобное не повторится.

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Фото Владимира Беляева.