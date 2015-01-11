О льготе на транспортный налог

Уважаемые налогоплательщики транспортного налога!

Информируем о том, что Налоговым кодексом Российской Федерации (статья 361.1), начиная с 2015 года, предусмотрена налоговая льгота, освобождающая от уплаты транспортного налога физических лиц в отношении транспортного средства, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированного в реестре транспортных средств системы взимания платы.

Налоговая льгота может предоставляться:

а) в виде полного освобождения от уплаты налога, если внесенная плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения вышеуказанными транспортными средствами (далее – плата), превышает или равна сумме налога за данный налоговый период;

б) в виде налогового вычета, уменьшающего налог на сумму платы, если налог превышает сумму платы, уплаченную в данном налоговом периоде.

Для использования льготы физическое лицо представляет в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы (в т.ч. может воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика на сайте www.nalog.ru) и документы, подтверждающие право на налоговую льготу (например, информация о состоянии расчетной записи за соответствующий налоговый период, распечатанная пользователем из своего личного кабинета на сайте www.platon.ru).

Заявление о предоставлении налоговой льготы рекомендуем представить в налоговый орган до начала массового расчета транспортного налога за 2016 год – до 1 мая 2017 года.

Дополнительную информацию можно получить по бесплатному телефону Единого контакт-центра ФНС России: 8 800-222-22-22 или на сайте www.nalog.ru.

Межрайонная ИФНС России № 3 по Челябинской области