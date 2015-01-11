Началась интернет-конференция по ядерной безопасности

13 апреля на интернет-портале фцп-ярб2030.рф начала работу интернет-конференция на тему «Информационная открытость федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016 - 2020 годы и на период до 2030 года» (ФЦП ЯРБ-2) и принципы работы с населением и общественностью». Обсуждения, в рамках которых каждый желающий сможет задать экспертам вопрос и высказать свое мнение по заявленной теме, продлятся до 28 апреля включительно.

Интернет-конференция, проводимая на площадке Портала, посвящена информационной открытости Федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016 - 2020 годы и на период до 2030 года» (Программа) и нацелена на определение основных принципов работы при реализации мероприятий Программы для дальнейшего диалога с общественностью. Конференция призвана сделать Программу более понятной для населения, предоставив ответы и авторские комментарии ведущих экспертов отрасли на самые популярные и актуальные вопросы по финансированию Программы, взаимодействию с общественностью, влиянию мероприятий Программы на экологическое состояние регионов России и население страны в целом, форматам контроля и мониторинга мероприятий Программы, радиационной безопасности и защиты.

Федеральная целевая программа «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016 - 2020 годы и на период до 2030 года» утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2016 г. № 1248 и направлена на комплексное решение проблем ядерного наследия РФ: от создания инфраструктуры для перевода радиоактивных отходов (РАО) и отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) в безопасное состояние и выполнения масштабных практических работ до разработки новых методов переработки и утилизации РАО и ОЯТ. Все усилия нацелены, главным образом, на улучшение качества жизни населения России.

В качестве экспертов к участию в мероприятии приглашены специалисты атомной отрасли, представители Общественного Совета ГК «Росатом», а также научных институтов и вузов:

Мурогов Виктор Михайлович, начальник Международного Центра Ядерного Образования, профессор ИАТЭ НИЯУ МИФИ,

Арутюнян Рафаэль Варназович, заместитель директора ИБРАЭ РАН по научной работе и координации перспективных разработок,

Никитин Александр Константинович, член Общественного совета Госкорпорации «Росатом»,

Калмыков Степан Николаевич, заведующий кафедрой радиохимии химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, д.х.н., профессор,

Иванов Виктор Константинович,заместитель директора по научной работе Медицинского радиологического научного центра имени А.Ф. Цыба – филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский радиологический центр» Министерства здравоохранения Российской Федерации, руководитель Радиационно-эпидемиологического сектора – Национального радиационно-эпидемиологического регистра, председатель Российской научной комиссии по радиологической защите при РАН,

а также представители других организаций отрасли.

Формат интернет-конференции для обсуждения вопросов информационной открытости при реализации Программы используется впервые. Планируется, что подобные обсуждения станут традиционной формой диалога на Портале Программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016 - 2020 годы и на период до 2030 года».

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