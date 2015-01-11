В Озёрске прошёл турнир по дартс

15 апреля 2017 года в КСК «Лидер» проходил турнир памяти ветеранов дартс, в котором приняли участие более 30 спортсменов из Озерска, Снежинска, Челябинска, Первоуральска. В личном разряде: среди мужчин - победителем стал Марков Сергей (Озерск), 2 место Городнов Александр (Снежинск), 3 место Макушин Михаил, Башарин Александр (Челябинск) среди женщин – победитель Андрончик Оксана (Озерск), 2 место Лебеденко Ирина (Озерск), 3 место Карамнова Юлия (Озерск) и Яковлева Наталья (Челябинск) В парном разряде : среди мужчин – победители Бубнов Алексей, Карташов Юрий (Челябинск/Озерск), 2 место Городнов Александр, Серков Александр (Снежинск), 3 местоСоломатов Юрий, Макушин Михаил (Превоуральск/Челябинск) и Пашенцев Владимир, Вачугов Андрей (Снежинск/Озерск) среди женщин – победители Андрончик Оксана, САрапулова Инна (Озерск), 2 место Карамнова Юлия, Смирнова Галина (Озерск/Первоуральск), 3 место Филипова Ирина, Яковлева Наталья (Озерск/Челябинск и Лебеденко Ирина, Карамнова Алевтина (Озерск) В разряде микст: 1 место – Андрончик Оксана, Бубнов Алексей, Башарин Александр (Озерск/Челябинск), 2 место - Лобова Светлана, Лебеденко Ирина, Макушин Михаил (Озерск/Челябинск) 3 место – Сарапулова Инна, Макаров Алексаандр, Железкин Дмитрий (Озерск/Снежинск) 3 место Яковлева Наталья, Ситкарев Дмитрий, Пашенцев Владимир (Челябинск/Снежинск) Фото https://vk.com/arena_ozerck

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