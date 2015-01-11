В Озёрске пройдёт конференция ликвидаторов радиационных аварий

26 апреля в читальном зале Центральной городской библиотеки Озёрска состоится городская конференция ликвидаторов радиационных аварий.

Конференция приурочена к Международному дню памяти пострадавших в радиационных авариях и катастрофах и посвящена Году экологии и 60-летию аварии на производственном объединении «Маяк» (начало в 15:00).

В Центре социально значимой информации читального зала Центральной городской библиотеки в рамках «Недели правовой информации» работает выставка, посвященная Международному дню памяти пострадавших в радиационных авариях и катастрофах.

На выставке представлены книги, рассказывающие об одной из крупнейших катастроф современности как общенационального бедствия, затронувшего судьбы миллионов людей, сборники нормативных актов по социальной защите населения, пострадавшего от воздействия радиации, а также подготовлена электронная папка документов «Пострадавшим в радиационных авариях и катастрофах: изменения в законодательстве РФ».

Справки по тел. 2-30-75.

http://www.ozerskadm.ru