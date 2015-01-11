Башкирский коллектив народного танца покорили своим искусством Урал

Успешно прошли гастроли Государственного академического ансамбля народного танца им. Файзи Гаскарова Республики Башкортостан по городам Урала. В течение 10 дней коллектив дал ряд концертов в Екатеринбурге, Тюмени, Сургуте, Нижневартовске, Кургане, Челябинске, Миассе, Златоусте, сообщает пресс-служба официального представителя Республики Башкортостан в Уральских регионах. В Челябинске перед концертом активисты ЧООО «Башкирский Курултай» в фойе театра ЧТЗ организовали выставку башкирской культуры, и дегустацию блюд национальной кухни. На концерт пришли студенты хореографических факультетов колледжа культуры и Академии культуры и искусств. Концерт посетили постоянный представитель Республики Башкортостан в УрФО Амур Хабибуллин, председатель ЧООО «Башкирский Курултай» Морис Юсупов, председатель регионального духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей Ринат Хазрат Раев. «Своими танцами вы показываете культуру и самобытность башкирского народа. Невозможно не восхититься мастерством исполнения национального танца солистами ансамбля, пластикой, темпераментом, искрометностью танцевальных постановок», – отметил Амур Хабибуллин, приветствуя участников творческого коллектива. Профессиональный коллектив народного танца был создан в 1939 году. Создание, становление и развитие ансамбля связаны с именем его первого художественного руководителя, заслуженного деятеля искусств РСФСР, БАССР, лауреата республиканской премии им. С. Юлаева, кавалера ордена «Знак почета», ученика Игоря Моисеева Файзи Адгамовича Гаскарова. Его репертуар насчитывает более 180 танцев. С 1989 года коллектив носит имя своего основателя Файзи Гаскарова. В декабре 1996 года министерством культуры Российской Федерации ансамблю присвоено высокое звание «Академический». В 2009 году он награжден Почетным знаком Государственного военного историко-культурного центра при Правительстве Российской Федерации. Кубки и награды многих конкурсов и фестивалей завоевал знаменитый на весь башкирский ансамбль танца за свою многолетнюю историю.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/bashkirskiy-kollektiv-narodnogo-tanca-pokorili-svoim-iskusstvom-ural-38149