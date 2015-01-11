Конкурс «Учитель года» в ИУ ГУФСИН

6 апреля 2017 года в Кыштыме состоялся региональный этап конкурса «Лучший Учитель в общеобразовательных школах при исправительных учреждениях ГУФСИН России по Челябинской области». На участие в конкурсе было заявлено 9 конкурсантов из муниципальных образований Челябинска, Бакала, Каслей, Кыштыма, Озерска, Златоуста, Копейска, Магнитогорска. В конкурсе принимали участие учителя английского языка, истории, русского языка и литературы, физики, биологии.

Город Озерск представляла учитель биологии МБОУ «ВСШ №201» Кравчук Галина Владимировна. Она провела деловую игру «Экологическая проблема №1», посвященную Году Экологии в России. На этом уроке не осталось равнодушных. В процессе работы, руководствуясь девизом «Знание - это сила», ребята «очистили Россию от мусора», активно поучаствовали в дискуссии. Не удержалось от участия в дискуссии на уроке и само жюри.

Все уроки были интересными и насыщенными. Хотелось самому сесть за парту и учиться у таких замечательных наставников. Учителя действительно делились своим опытом друг с другом, а ученики поддерживали конкурсантов своей заинтересованностью и активностью.

Галина Владимировна стала призёром конкурса, заняв 2-ое место. Кроме того, за актуальность поставленной проблемы ей был вручен приз от Комитета по правам человека при Губернаторе Челябинской области, также она стала обладателем приза зрительских симпатий. Но как считает сама Галина Владимировна, ее главная награда - быть Учителем.

Хочется выразить огромную благодарность организаторам конкурса - коллективу вечерней(сменной) школы города Кыштыма, которые очень радушно принимали гостей и участников, создали действительно комфортную атмосферу для работы и профессионального общения.

Материал подготовлен МБОУ «ВСШ № 201»

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