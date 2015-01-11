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Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

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Пресс конференция 19 декабря 2

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Интервью с В.Р.Каримовым

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1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

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Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

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| Новости » Культура

Чтобы мир стал добрее…

22 апреля в Доме Культуры им. А.С.Пушкина в рамках межведомственной профилактической акции «За здоровый образ жизни!» прошел молодежный танцевально-спортивный Марафон «Макс-фактор», который объединил интересные, любящие свое дело, танцевальные и спортивные коллективы г.Озерска и г.Кыштыма, а также людей, желающих изменить мир и сделать его добрее.

Цель Марафона - создать для детей, подростков и молодежи возможность творческого общения, выявить новые таланты, поддержать развитие творческих коллективов, поднять престиж нравственных ценностей и пропагандировать здоровый образ жизни в подростковой среде.

Под крышей одного из памятников архитектуры нашего города одновременно собрались около 200 участников Марафона «Макс-фактор» из 15 коллективов. Талантливых и жизнерадостных детей и подростков приехали поддержать неравнодушные родители, братья и сестры, дедушки и бабушки, почетные гости и другие активные болельщики. Ведущий марафона Андрей Иодловский от всей души поздравил всех собравшихся с наступлением весны, напомнив о главном, о том, что в нашем любимом городе Озерске жили, работали и продолжают жить и работать на благо детей творческие руководители, профессиональные танцоры и педагоги, с любовью сохраняющие, преумножающие и передающие свои знания и умения подрастающему на смену поколению. Со сцены прозвучали имена заслуженных работников культуры, ревностных хранителей ныне переживающего не простые времена искусства классического народного танца Л. А. Иодловского и Б. П.Меркулова.

Между зажигательными выступлениями, сопровождающимися бурными аплодисментами, участники «Макс- фактора» награждались дипломами и памятными подарками, которые были предоставлены руководством МБУ «КДЦ» г.Озерска и депутатом собрания депутатов Озерского городского округа от фракции «Единая Россия», Александром Каюриным.

Нужно сказать о максимальном факторе, который одним из многих явился вдохновением в процессе организации настоящего марафона. Этот фактор - дань памяти профессиональному танцору и педагогу Максиму Юрьевичу Шаронову. Имея фантастическую работоспособность, этот человек пользовался уважением и любовью ребят, он вовлек в современное танцевальное движение молодежь нашего города, чем спас от растлевающей пустоты 90-х и 2000-х. Никто в тот момент и не подозревал, что Максим Юрьевич был поражен страшным неизлечимым недугом. Никому не говоря о своей беде, он продолжал бороться за души ребят до последнего. Не удивительно, что активными участниками марафона « Макс-фактор» явились успешные ученики Максима Юрьевича Шаронова, его близкие родственники и друзья.

Молодежный танцевально-спортивный марафон «Макс-фактор» стал солнечным, уникальным событием в поселке Татыш, зажигательным праздником для детей и взрослых!

Юлия Волевач

Чтобы мир стал добрее…

Чтобы мир стал добрее…

Чтобы мир стал добрее…

Чтобы мир стал добрее…

Чтобы мир стал добрее…

Чтобы мир стал добрее…

Чтобы мир стал добрее…

Чтобы мир стал добрее…

Чтобы мир стал добрее…

Ключевые теги: танцевально-спортивный марафон.

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