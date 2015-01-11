Чтобы мир стал добрее…

22 апреля в Доме Культуры им. А.С.Пушкина в рамках межведомственной профилактической акции «За здоровый образ жизни!» прошел молодежный танцевально-спортивный Марафон «Макс-фактор», который объединил интересные, любящие свое дело, танцевальные и спортивные коллективы г.Озерска и г.Кыштыма, а также людей, желающих изменить мир и сделать его добрее.

Цель Марафона - создать для детей, подростков и молодежи возможность творческого общения, выявить новые таланты, поддержать развитие творческих коллективов, поднять престиж нравственных ценностей и пропагандировать здоровый образ жизни в подростковой среде.

Под крышей одного из памятников архитектуры нашего города одновременно собрались около 200 участников Марафона «Макс-фактор» из 15 коллективов. Талантливых и жизнерадостных детей и подростков приехали поддержать неравнодушные родители, братья и сестры, дедушки и бабушки, почетные гости и другие активные болельщики. Ведущий марафона Андрей Иодловский от всей души поздравил всех собравшихся с наступлением весны, напомнив о главном, о том, что в нашем любимом городе Озерске жили, работали и продолжают жить и работать на благо детей творческие руководители, профессиональные танцоры и педагоги, с любовью сохраняющие, преумножающие и передающие свои знания и умения подрастающему на смену поколению. Со сцены прозвучали имена заслуженных работников культуры, ревностных хранителей ныне переживающего не простые времена искусства классического народного танца Л. А. Иодловского и Б. П.Меркулова.

Между зажигательными выступлениями, сопровождающимися бурными аплодисментами, участники «Макс- фактора» награждались дипломами и памятными подарками, которые были предоставлены руководством МБУ «КДЦ» г.Озерска и депутатом собрания депутатов Озерского городского округа от фракции «Единая Россия», Александром Каюриным.

Нужно сказать о максимальном факторе, который одним из многих явился вдохновением в процессе организации настоящего марафона. Этот фактор - дань памяти профессиональному танцору и педагогу Максиму Юрьевичу Шаронову. Имея фантастическую работоспособность, этот человек пользовался уважением и любовью ребят, он вовлек в современное танцевальное движение молодежь нашего города, чем спас от растлевающей пустоты 90-х и 2000-х. Никто в тот момент и не подозревал, что Максим Юрьевич был поражен страшным неизлечимым недугом. Никому не говоря о своей беде, он продолжал бороться за души ребят до последнего. Не удивительно, что активными участниками марафона « Макс-фактор» явились успешные ученики Максима Юрьевича Шаронова, его близкие родственники и друзья.

Молодежный танцевально-спортивный марафон «Макс-фактор» стал солнечным, уникальным событием в поселке Татыш, зажигательным праздником для детей и взрослых!

Юлия Волевач