Паратеннисисты отметили день весны и труда

День весны и труда в России отмечается 1 мая. В Озерске в этом году праздник отметили заранее: 19 апреля в спортивном комплексе «Парус» состоялся Чемпионат Озерского городского округа по настольному теннису.

- Около двадцати лет в округе существует адаптивная физическая культура и спорт, - рассказывает инструктор СК «Парус» Елена Васина. - Почти с самого начала своего существования мы проводим соревнования по настольному теннису. С этого года между управлением по физической культуре и спорту и торговой компанией «Зеленый дом» заключено соглашение на предоставление медалей для проведения соревнований, за что отдельная благодарность Горбунову Александру Сергеевичу.

За победу боролись параспортсмены в трех группах. «Колясочники» - первое место взял Павел Лежнев, второе - Ольга Лебедева, третье - Светлана Тюрдьо.

В категории «ПОДА» у мужчин первым стал Роман Вирфель, вторым - Сергей Усланов, третьим - Павел Студеникин. Среди женщин с ПОДА первое место взяла Наталья Алферова, второе Татьяна Вишнякова, третье Тамара Лисицина.

Антон Шалимов