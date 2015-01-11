Торжественное построение на площади Революции 9 Мая можно будет увидеть с высоты птичьего полета

Телеканал ОТВ впервые покажет парад Победы в формате HD, а в трансляции будет задействован квадрокоптер, сообщает сайт 1obl.ru. В Челябинске полным ходом идет подготовка к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне. В городе запланировано 110 мероприятий: на мемориале «Вечный огонь», в «Саду Победы», скверах, парках, на Кировке и на площади Революции. Праздничный парад в центре Челябинска в прямом эфире покажет телеканал ОТВ, находящийся на 21-й кнопке всех региональных телеоператоров. «В этом году медиахолдинг ОТВ покажет трансляцию парада Победы в формате высокой четкости. Будут задействованы 12 камер, в небе, на высоте 100 метров будет наш квадрокоптер, который также будет передавать изображение. Среди парадных расчетов будут перемещаться наши операторы со системами стабилизации, будут интересные планы при прохождении военной техники», – рассказал главный оператор ОТВ Михаил Удалов.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/torzhestvennoe-postroenie-na-ploshchadi-revolyucii-9-maya-mozhno-budet-uvidet-s-vysoty-38252