В Озерске на одной площадке собрались более шестисот танцоров

23 апреля во дворце культуры «Маяк» прошёл девятый открытый танцевальный Чемпионат OZRDANCEFEST-2017.

Организаторами мероприятия выступили клуб аэробики «Интерспортфитнес» и школа танцев «E-Motion», при поддержке службы по делам молодёжи и управления по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа. Помощь в проведении мероприятия также оказали Культурно-досуговый центр, Центр культуры и досуга молодёжи «Мир», МБУ «Арена».

Следует отметить, что количество желающих приехать в Озерск и принять участие в соревнованиях ежегодно растёт. В прошлом году чемпионат OZRDANCEFEST получил статус регионального мероприятия. В этом году в танцевальном марафоне приняли участие 16 команд, 650 детей, подростков и молодых людей, в возрасте от 4 до 35 лет. На площадке ДК «Маяк» соревновались хип-хоп танцоры из Екатеринбурга, Челябинска, Копейска, Кыштыма, Каменск-Уральска и Озерска.

По традиции чемпионат продолжался в течение всего воскресного дня. Днём в фойе дворца культуры проходили соревнования соло, дуэты и батлы, вечером участники и зрители собрались в большом зале, где прошли командные выступления. В этом году в программе гала-концерта было продемонстрировано около пятидесяти семи номеров.

Озерский хип-хоп чемпионат отличается высоким уровнем судейства. Выступления оценивают признанные мастера данного танцевального направления, которые пользуются заслуженным авторитетом. В прошлом году уровень выступлений и подготовки участников оценивали двукратная чемпионка мира по хип-хопу Евгения Максимова (Москва) и участник проекта «ТАНЦЫ» на ТНТ Владимир Рябинкин (Екатеринбург). В этом году в Озерск были приглашены хореограф проекта «Танцы на ТНТ» Анастасия Чередникова и тренер танцевальной студии «FENIX», участник и представитель Уральского хип хоп объединения "BNS URAL" из Копейска Фёдор Деккерт. В рамках чемпионата для всех желающих Анастасия Чередникова провела мастер-класс.

Уровню судейства не уступает и уровень ведения мероприятия. В качестве ведущих танцевального шоу работали ди-джеи Shaika Ninjа и Даниил Вычегжанин из Челябинска.

По итогам чемпионата участники и победители были отмечены дипломами, кубками, медалями и денежными премиями, кроме того они получили на память об озерске календари и магниты с символикой мероприятия, сладкие подарки, канцелярские наборы, хореографам и руководителям коллективов были вручены букеты цветов.

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Фото Дениса Васильева