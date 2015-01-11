Семья из Озерска с больным лейкозом малышом прибыла в израильскую клинику

В детском медицинском центре Израиля «Шнайдер» начались процедуры по подготовке к пересадке костного мозга годовалому Артему, сыну озерчан Анны и Андрея Улисковых. Надежду на спасения малыша с диагнозом «острый лимфобластный лейкоз» подарили тысячи россиян, среди которых и такие популярные персонажи, как челябинец Стас Ярушин, Филипп Киркоров, Андрей Малахов, Игорь Николаев.

Страшный диагноз был поставлен Артему в конце прошлого года, когда он был госпитализирован с подозрением на менингит в клинику Екатеринбурга, куда молодые озерчане переехали совсем недавно. Малыш подвергся высокодозной химиотерапии, однако 17 марта случился рецидив. «Врачи разводят руками, поскольку в их практике такой случай впервые. Слишком рано все повторилось, никто не ожидал, но решение в данной ситуации только одно. Это пересадка костного мозга», написала мама Артема на своей странице ВКонтакте. После этого родители начали поиск клиники для проведения столь сложной операции. Единственным вариантом оказалась израильская клиника, но для полного цикла лечения было необходимо $350 тысяч.

Сбор средств начался в Екатеринбурге, где сегодня проживают Анна и Андрей, и в родном Озерске. Кроме перечисления средств через банки, мобильные телефоны и электронные платежные системы, помощь оказывалась в виде проведения благотворительных акций, ярмарок и концертов. По всему Озерску в присутственных местах до недавнего времени можно было наблюдать прозрачные боксы для пожертвований, которые активно пополнялись неравнодушными жителями закрытого города. К спасению Артема подключились жители из многих городов России, слова поддержки и реальная помощь поступала из Челябинска и других городов Урала, Поволжья, Сибири. К сбору средств подключились и столичные знаменитости. Оказав посильную помощь, они через свои страницы в соцсетях, выступления по ТВ и публикации в глянцевых журналах призвали своих коллег по «звёздному» цеху присоединиться к спасению малыша. В итоге средства, необходимые для начала лечения были перечислены на депозит лечебного учреждения.

В минувшие выходные семья озерчан прибыла в детский медицинский центр Израиля «Шнайдер». «После небольшого ожидания и оформления у Артема сразу же взяли на обследование анализ крови, а чуть позже, под общим наркозом, и пункцию костного мозга. Из-за наркоза Артемке пришлось длительное время не есть и не пить. За два дня было взято около 20 пробирок крови. В связи с большим количеством бластов врачами принято решение начинать химию уже сейчас… В целом хочется отметить, что вся система в больнице Израиля значительно отличается от российской, да и можно сказать, что лечение у Артемки начинается с нуля... Как будто бы и не было тех четырех месяцев лечения в Екатеринбурге», сообщает мама Артема соотечественникам на странице ВКонтакте.

Озерск и все неравнодушные интернет-пользователи, принявшие участие в судьбе Артема, внимательно следят за развитием ситуации.

Озёрск.ру