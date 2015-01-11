В театре «Наш дом» расскажут историю любви престарелых Ромео и Джульетты

27 апреля, 19:00 – «DramaClub»!

Тот, кто сказал, что в сорок лет жизнь только начинается, еще ничего не знал о более преклонном возрасте. А ведь влюбиться можно и в семьдесят лет! О том, как это происходит (или может произойти) в реальности, все известно молодому драматургу Ярославе Пулинович. История престарелых Ромео и Джульетты поэтично и с юмором изложена на страницах ее пьесы «Земля Эльзы».

Не успев выйти из-под пера драматурга, пьеса тут же разлетелась по театрам нашей необъятной родины. Уже сейчас ее поставили театр на Камчатке и в Хакассии, Красноярске и Санкт-Петербурге. Обратил на ее внимание и озерский режиссер Никита Золин и… выбрал ее для прочтения на апрельском «DramaClub», который состоится в ближайший четверг – 27 апреля в театре драмы и комедии «Наш дом». В ролях заслуженная артиста России Елена Шибакина, Анатолий Мищенко, Ольга Литвинцева, Анастасия Шевченко, Геннадий Зимбель, Ирина Костерина, Юлия Баканова, Эмма Власова.

И, как всегда, после прочтения, будет о чем поговорить. До встречи в театре!

Юлия Клепикова

http://teatr-ozersk.ru