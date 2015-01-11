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Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

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Депутаты обсудили повышение стоимости проезда

26 апреля на очередной сессии депутатскому корпусу предстоит принять решение о повышении стоимости проезда в муниципальном транспорте.

Проект решения «О тарифах на услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом, осуществляемыми МП «УАТ» прорабатывался депутатами в понедельник на совместном заседании депутатских комиссий по бюджету и экономической политике, по городскому хозяйству и природопользованию.

В документе предложено увеличить стоимость проезда по регулярным городским маршрутам с 20 до 23 рублей, по «садовым» за пределами КПП – с 25 до 30 рублей, по пригородным маршрутам: Озерск – Метлино с 40 до 54 рублей, Озерск – Новогорный с 45 до 60 рублей, Новогорный – Бижеляк с 14 до 19 рублей.

Как пояснил на заседании комиссии начальник управления экономики администрации Александр Жмайло, повышение стоимости транспортных услуг, предоставляемых муниципальным предприятием обусловлено ростом расходов на горюче-смазочные материалы и запчасти. Предложенные в проекте решения тарифы на услуги МП «УАТ» являются неотъемлемой частью плана финансового оздоровления муниципального транспортного предприятия. Новое маршрутное расписание, изменения стоимости проезда по городским и пригородным маршрутам обеспечат предприятию дополнительные поступления средств.

Также в проекте решения указаны изменения стоимости ежемесячных проездных билетов. Ученический проездной билет в городском сообщении будет стоить 690 рублей (в настоящее время 600 рублей), для населения – 1150 рублей (в настоящее время 1000 рублей); ученический проездной в пригородном сообщении для жителей посёлков Метлино, Новогорный и Бижеляк будет стоить 570 рублей (в настоящее время 420 рублей), для населения: посёлка Метлино – 2160 рублей (в настоящее время 1600 рублей), посёлка Новогорный – 2400 рублей (в настоящее время 1800 рублей).

По данному вопросу на совместном заседании комиссий депутатами было принято решение согласовать проект решения «О тарифах на услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом, осуществляемыми МП «УАТ» с учётом предложений, поступивших в ходе обсуждения. В частности, было предложено не устанавливать стоимость проездного месячного билета по «садовому» маршруту №27 (Городская поликлиника – Акакуль), поскольку проезд по данному маршруту будет осуществляться не ежедневно, а значит, у пассажиров отсутствует экономическая целесообразность его приобретать. Также поступили предложения за период летних каникул проработать вопросы по проезду к месту учёбы в посёлок Новогорный школьников, проживающих в посёлке Бижеляк, а также провести мониторинг о необходимости обеспечения проезда до места учёбы детям школьного возраста, проживающим в посёлках Метлино и Новогорный, обучающимся в школах Озерска.

С многочисленными вопросами о повышении стоимости проезда и об организации движения специальных садовых маршрутов озерчане обращаются к председателю Общественной палаты Озерского городского округа Вере Аксёновой:

На сегодняшний день существуют экономически обоснованные расчёты по стоимости проезда, которая составляет 58 рублей. Для садоводов, даже с учётом данного повышения, плата за проезд остаётся ниже почти на одну треть, а по городским маршрутам в два раза меньше. То есть бюджет округа оставшуюся часть расходов берёт на себя и компенсирует их муниципальному предприятию за счёт субсидий.

Я с пониманием отношусь к тем садоводам, которые привыкли пользоваться льготными проездными билетами. Наверное, придётся пересмотреть свой личный график поездок, выбрать определённые дни. К сожалению, данная ситуация связана с отменой дотации из бюджета Челябинской области, которая предоставлялась муниципальным бюджетам на эти цели. Горожане понимают, что переложить эту нагрузку на бюджет округа, а тем более на плечи муниципального предприятия, которое находится в тяжёлом финансовом положении, сегодня такой возможности нет.

В значительно большей степени, чем повышение стоимости проезда, жителей округа волнуют организационные вопросы. Люди обращаются с просьбами не совмещать садовые маршруты в одном автобусе, а предоставить садоводам возможность добираться до места в более комфортных условиях, а также найти возможность сохранить существующее расписание, чтобы оно работало без сбоев. Я думаю, что с этими пожеланиями наше муниципальное предприятие справится.

Озерчане в первую очередь заинтересованы в том, чтобы сохранить наше муниципальное предприятие, которое занимается не только транспортным обслуживанием, но уборкой улиц и ремонтом дорог. Есть много примеров того, когда в городах закрывались муниципальные предприятия данного направления, а в результате ситуация по уборке становится абсолютно неуправляемой, возможность транспортного обслуживания садоводов сводится практически к нулю, поскольку ни одно частное предприятие с такой нагрузкой не справится. Наша задача поддерживать МП «УАТ» как можно дольше.

http://www.ozerskadm.ru

Ключевые теги: стоимость проезда.

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