До завершения декларационной кампании 2017 года осталось 7 дней

Налог на доходы физических лиц, как правило, уплачивается автоматически – он удерживается с заработной платы. Но в ряде случаев физические лица должны самостоятельно рассчитать сумму налога и подать в налоговый орган декларацию по налогу на доходы физических лиц.

Об особенностях декларационной кампании 2017 года рассказала в интервью заместитель начальника Межрайонной ИФНС России № 3 по Челябинской области Юлия Музалевская.

- Юлия Владимировна, скажите, установлен ли срок представления налоговых деклараций в 2017 году?

- Конечно, срок подачи налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ за 2016 год истекает 2 мая 2017 года.

- Какая категория граждан должна успеть задекларировать свои доходы до 2 мая 2017 года?

- Представить налоговую декларацию обязаны лица, получившие доходы:

• от продажи имущества, находившегося в их собственности менее 3-х лет (5 лет – в отношении недвижимого имущества, приобретенного в собственность после 01.01.2016), ценных бумаг, долей в уставном капитале;

• от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду;

• от предпринимательской деятельности;

• полученные в порядке дарения;

• в виде выигрышей в лотереи и т.д.

Хочу отметить, что с 2017 года сумма НДФЛ, не удержанная налоговым агентом, уплачивается налогоплательщиком на основании направляемого налоговым органом налогового уведомления. В таком случае представление налоговой декларации не требуется. Налог при этом должен быть уплачен не позднее 1 декабря.

- Юлия Владимировна, а в какой срок должны представить налоговую декларацию граждане, которые хотят воспользоваться своим правом на получение имущественного и социального налоговых вычетов?

- На граждан, представляющих налоговую декларацию за 2016 год исключительно с целью получения налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц (стандартных, социальных, инвестиционных, имущественных при покупке жилья), установленный срок подачи декларации – 2 мая 2017 года – не распространяется. Такие декларации можно представить в любое время в течение всего года, без каких либо налоговых санкций.

Стоит отметить, что налогоплательщик, заявивший в налоговой декларации за 2016 год как доходы, подлежащие декларированию, так и право на налоговые вычеты, обязан представить такую декларацию в установленный срок - не позднее 2 мая 2017 года.

- Будут ли применяться налоговые санкции к гражданам, которые представят декларации с нарушением срока?

- Представление налоговой декларации после установленного срока, т.е. после 2 мая 2017 года является основанием для привлечения налогоплательщика к налоговой ответственности в виде штрафа в размере не менее 1 000 рублей.

- Имеются ли интернет – сервисы, которые помогут заполнить и представить декларацию в налоговый орган?

- Для заполнения налоговой декларации по доходам 2016 года наиболее удобно использовать специальную компьютерную программу «Декларация 2016», которая находится в свободном доступе на сайте ФНС России и поможет правильно ввести данные из документов, автоматически рассчитает необходимые показатели, проверит правильность исчисления вычетов и суммы налога, а также сформирует документ для предоставления в налоговый орган.

Налоговая декларация может быть представлена:

1. с помощью «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России. Здесь её можно заполнить и отправить онлайн в налоговый орган не посещая его и приложив электронные копии документов, подписав усиленной неквалифицированной подписью, сформировав её бесплатно в разделе «Профиль»;

2. с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). При наличии подтвержденной учетной записи портал отправит в Личный кабинет и будет доступен функционал сервиса. При наличии неподтвержденной учетной записи можно заполнить и направить декларацию. В таком случае налогоплательщик имеет право на приоритетный прием при представлении этой декларации на бумажном носителе лично в налоговый орган;

3. налоговая декларация также может быть представлена лично в инспекцию по месту жительства, через уполномоченного представителя или направлена по почте с описью вложения. При подаче декларации через уполномоченного представителя необходимо наличие нотариально заверенной доверенности, приложенной к декларации.

Более подробную информацию о декларировании физическими лицами полученных ими доходов, а также о возможности и порядке получения налоговых вычетов по НДФЛ можно получить из соответствующих электронных брошюр, специально разработанных ФНС России.

Для удобства и экономии времени при подаче декларации по налогу на доходы физических лиц в налоговый орган можно воспользоваться сервисом «Онлайн запись на прием в инспекцию».

- Юлия Владимировна, последний вопрос, как работает налоговая инспекция в период декларационной кампании 2017 года?

- В период декларационной кампании налоговые органы осуществляют прием налогоплательщиков в следующем режиме:

понедельник – пятница с 9.00 до 20.00; суббота с 10.00 – 15.00

Межрайонная ИФНС России № 3 по Челябинской области