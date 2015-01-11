Маршрутные транспортные средства проверит ГИБДД

По итогам 3-х месяцев 2017 года на территории Челябинской области зарегистрировано 29 дорожно – транспортных происшествий по вине водителей автобусов, в которых 37 человек получили ранения различной степени тяжести.

В целях профилактики ДТП, совершенных по вине водителей пассажирского транспорта, снижения тяжести последствий таких происшествий, в целях выявления и пресечения нарушений ПДД РФ и законодательства в области безопасности дорожного движения, а также в рамках проведения комплексных оперативно-профилактических мероприятий, направленных на пресечение нелегальных межрегиональных и междугородних перевозок, в период с 26 апреля по 3 мая 2017 года на территории Озерского городского округа будут проводиться проверки нарядами ДПС маршрутных транспортных средств и водителей, осуществляющих перевозку пассажиров.

Во избежание дорожно – транспортных происшествий и получения травм водителям и пешеходам необходимо соблюдать основные правила, при которых риск дорожно – транспортных происшествий уменьшится:

Уважаемые, водители!

• При приближении к пешеходному переходу, снижайте скорость, а если видите переходящих или приближающихся к пешеходному переходу людей, остановитесь и пропустите их, ведь там могут быть и ваши близкие;

• Не садитесь за руль в нетрезвом состоянии, за собственную беспечность порой приходится расплачиваться невинными жертвами;

• Постоянно обращайте внимание на детей, находящихся вблизи проезжей части, ведь эти дети, могут не увидеть движущийся транспорт и выбежать на дорогу;

• Используйте звуковой сигнал для предупреждения дорожно – транспортного происшествия.

Уважаемые пешеходы! –

• Переходите проезжую часть только по пешеходному переходу или на регулируемом светофором перекрёстке;

• Не торопитесь, не перебегайте через дорогу. Переходя проезжую часть спокойным ровным шагом и в специально - установленных для перехода местах, Вы, прежде всего, обозначите себя на проезжей части, и ваш переход будет безопасней;

• В ожидании общественного транспорта разрешается находиться только на приподнятых над проезжей частью посадочных площадках или обозначенных дорожным знаком, остановках, не выходя на проезжую часть дороги;

• Посадку и высадку нужно производить со стороны тротуара или обочины и только после полной остановки транспортного средства;

• Посадка в автобус производится через заднюю дверь, а высадка – через переднюю;

• При движении к месту посадки в общественный транспорт пешеходы должны переходить проезжую часть только в разрешенных для перехода местах, соблюдая при этом, осторожность;

• Выйдя из общественного транспорта, нельзя обходить автобус ни сзади, ни спереди, дойдите до светофора или пешеходного перехода и там переходите дорогу. Если поблизости нет специального места для перехода проезжей части, необходимо дождаться, когда автобус отъедет от остановки, и только после этого переходите проезжую часть дороги, убедившись, что рядом нет приближающихся машин.

Соблюдение этих простых правил пешеходами и водителями поможет уменьшить вероятность аварийных ситуаций на дорогах.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск