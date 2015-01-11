18+. Озерчане, бросившие раздетую женщину после избиения умирать на улице, остались на свободе

Областной суд оставил в силе приговор 18-летнему жителю Озерска (ЗАТО, Челябинская область), который во время прогулки с двумя друзьями забил насмерть женщину за то, что та была «нерусской» внешности – парни, которые помогали злоумышленнику волочить женщину по асфальту, раздевали и тыкали палкой в половые органы, прошли по делу свидетелями, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Родственники 52-летней жительницы озерского поселка Татыш, умершей в больнице после жестокого избиения на улице, возмущены безнаказанностью и аморальным поведением подростков, поставивших женщину в опасное для жизни состояние. Ответственность за смерть горожанки понес лишь парень, бивший потерпевшую ногой по голове. Его приятели, которые ранее не раз привлекались к уголовной ответственности, остаются на свободе.

Вопиющий случай произошел в ночь на 5 мая 2016 года на остановке в поселке Татыш, где трое подростков 16-17 лет увидели сидевшую на скамейке подвыпившую местную жительницу. В протоколах допросов зафиксировано, что молодые люди обратили внимание на восточные черты лица горожанки и, поскольку она «башкирка» и выглядела, по их мнению, неопрятно, решили на нее напасть. Пока один подросток снимал происходящее на телефон, второй подошел и ногой дважды ударил женщину по голове, отчего та упала и потеряла сознание, успев сказать только: «За что?»

Налетчики ушли с места происшествия, но затем вернулись и потащили потерпевшую за остановку. Когда она стала открывать глаза, ее снова ударили по голове. Горожанка находилась в беспомощном состоянии и не могла сопротивляться.

Далее подростки описывают, как решили из хулиганских побуждений раздеть избитую женщину. Двое из трех на допросах признавались, что в снятии одежды принимали участие все. При этом один из них рассказал, что вставлял ей в половые органы ветку дерева, пока его друг бил потерпевшую по голове. Женщина была еще жива, когда злоумышленники вытащили ее на проезжую часть и бросили там, скрывшись с места преступления. Под утро умирающую увидели проезжавшие мимо автомобилисты и вызвали скорую.

Через два дня женщина скончалась в реанимации. Судмедэксперт зафиксировал у погибшей множество телесных повреждений, в том числе тяжелую черепно-мозговую травму, переломы пяти ребер и грудной клетки.

Обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть) было предъявлено подростку, который пинал потерпевшую по голове. Его друзья прошли по делу свидетелями. Между тем, в материалах дела нет данных о том, откуда у потерпевшей переломы ребер. В ходе предварительного следствия осужденный заявлял, что его товарищи тоже принимали участие в избиении. После того, как Озерский суд приговорил его к 8 годам воспитательной колонии, парень обжаловал приговор в областной суд, попросив назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. ЧОС оставил приговор без изменения. Он вступил в законную силу.

Дочь погибшей женщины намерена обратиться в прокуратуру с требованием привлечь еще двух подростков к ответственности за оставление потерпевшей в опасности и унижение человеческого достоинства.

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