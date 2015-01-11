«УТРО-2017» презентовали на площадке молодежного образовательного форума «Зауралье»

1 мая в рамках работы молодежного образовательного форума «Зауралье» состоялась презентация форума молодежи Уральского федерального округа «УТРО-2017», сообщает министерство образования. С 28 апреля по 2 мая в Щучанском районе Курганской области на территории гостиничного комплекса областного училища олимпийского резерва прошел образовательный форум «Зауралье». Здесь участникам рассказали о другом крупнейшем форуме Уральского федерального округа – «УТРО-2017», который пройдет в Челябинской области в конце июня. Напомним, в состав делегации Курганской области войдут 100 человек. Авторами двух образовательных площадок – «Урал Медийный» и «Урал Добровольческий» – также станет зауральская молодежь. Главной целью площадок станет повышение уровня компетентности молодых людей. «Делегация Курганской области одна из самых активных участников форума «УТРО». Вот и сегодня от зауральской молодежи было много вопросов, – отметил программный директор форума Дмитрий Прокопьев. – Ребят интересовал не только механизм отбора участников и место проведения форума, но и, например, сувенирная продукция и возможность принять участие в работе площадок в качестве медиаволонеров». Для справки: Молодежный форум «УТРО-2017» пройдет на территории Челябинской области с 20 по 30 июня и соберет более 1 500 человек. На выбор участникам будет представлено 12 образовательных площадок.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/utro-2017-prezentovali-na-ploshchadke-molodezhnogo-obrazovatelnogo-foruma-zaurale-38416