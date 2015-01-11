Губерния В Челябинске увековечили память о Маршале Победы Мемориальная доска, посвящённая легендарному полководцу Георгию Константиновичу Жукову, появилась на челябинской улице, названной в его честь. Ко Дню Победы в Челябинске появилась мемориальная табличка маршалу Советского Союза Георгию Жукову. Она расположилась на доме №32 по улице Жукова в Металлургическом районе. Для жителей района и ветеранов города событие стало долгожданным, ведь именно они стали инициаторами того, чтобы увековечить память о Маршале Победы. Люди добивались установления мемориальной доски, обращаясь в разные инстанции, но долгие годы - безрезультатно. Инициативу поддержал депутат Государственной Думы Владимир Бурматов, который и помог решить вопрос с установкой памятной таблички. «Ветеранские организации обратились ко мне с просьбой увековечить имя Маршала Победы, и мы решили это сделать накануне ‪9 мая‬. Работа по установке памятных табличек, посвящённых героям войны, именем которых названы улицы южноуральских городов ведется нами уже давно и имеет статус самостоятельного проекта. У нас в области есть два десятка улиц, названных в честь героев Великой Отечественной, на многих из них не было мемориальных досок, это большое упущение. Уже несколько лет мы занимаемся тем, чтобы исправить это. Важно, чтобы каждый житель мог, просто подняв глаза, узнать историю своей страны, своего города, района. Это - важная часть нашей общей исторической памяти, это связь поколений, это - уважение к прошлому и нашей великой истории», - подчеркнул депутат Государственной Думы Владимир Бурматов. На мероприятии собрались ветераны, общественники, школьники, студенты, жители района. Право тожественно открыть мемориальную доску маршалу Жукову было доверено депутату Госдумы Владимиру Бурматову и легендарному ветерану, прошедшему Великую Отечественную войны, участнику двух парадов Победы на Красной площади, бывшему главному хирургу Челябинской области Александру Шлыкову. Он лично знал Жукова, встречался с ним накануне сражений под Москвой. «Все-таки у нас в России очень отзывчивый народ, помнит, какие потери понесла страна. Спасибо всем, кто помогает сохранить память о наших подвигах, о тех тяжелых временах. Мне уже 95 лет, но я продолжаю ходить по школам, рассказывать о войне. Это мой долг. И мемориальная табличка Жукову тоже будет напоминать нашим внукам о том времени», - отметил Александр Семенович Шлыков. Церемония открытия мемориальной доски принесла легендарному ветерану приятный сюрприз. Всем собравшимся была презентована книга «Долгий путь к победам», написанная по воспоминаниям Александра Шлыкова. Отметим, что знаменитый полководец Георгий Константинович Жуков бывал в нашем регионе трижды: посещал Чебаркульскую дивизию, а также автомобильное и летное военные училища. В Челябинске только одна улица Жукова, и она расположена в Металлургическом районе. Это одно из самых проходных мест на ЧМЗ: здесь стоит церковь, расположены прогулочные аллеи, много исторических домов. Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinske-uvekovechili-pamyat-o-marshale-pobedy-38413 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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