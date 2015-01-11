Первомай — 2017 в Озёрске. Фоторепортаж

Первомайский праздник, посвященный Дню Весны и Труда, собрал вместе, в одной праздничной колонне порядка четырех тысяч жителей Озерска, которые прошли по историческому проспекту Ленина до главной площади города с лозунгами солидарности и единства.

Свои трудовые коллективы возглавили руководители и профсоюзные лидеры 18 предприятий и организаций различных форм собственности. В первых рядах праздничного шествия выступили: глава администрации Озерского городского округа Евгений Щербаков, заместитель председателя Собрания депутатов Озерского городского округа Андрей Кузнеченков, депутат Законодательного собрания Челябинской области, генеральный директор производственного объединения «Маяк» Михаил Похлебаев. После прохождения пути они обратились к озерчанам с поздравлениями.

Шествующих также приветствовали с трибуны: временно исполняющий полномочия главы Озерского городского округа Олег Костиков, заместитель председателя Центрального комитета российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности Владимир Кузнецов, председатель профсоюзной организации производственного объединения «Маяк» Максим Чубенко, председатель Совета ветеранов Озерского городского округа Иван Гашев.

В колонне трудящихся самым многочисленным традиционно стал коллектив ФГУП «ПО «Маяк», следом за ним на площадь дружным потоком хлынули представители органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и организаций, сферы образования, культуры и спорта, малого и среднего бизнеса, банков, общественных объединений и партий. По данным организаторов, самым необычным участником демонстрации стала группа сотрудников частной школы скорочтения.

В адрес каждого коллектива, ступившего на площадь, было сказано немало: о решаемых им задачах, его достижениях и планах на ближайшее будущее. Повсюду слышались пожелания мира и добра. Слова искренней благодарности были адресованы тем, кто создавал и создает трудовую славу Озерского городского округа.

По данным полиции, 1 мая на территории проведения массового мероприятия не было зафиксировано каких-либо происшествий и нарушений общественного порядка.

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Фоторепортаж Дениса Васильева