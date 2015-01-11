Героическая и печальная судьба моего деда

Мой дед, уроженец города Касли, Петр Павлович Боровков был представлен к высшей награде – званию Героя Советского Союза. Но так и не получил ее при жизни…

Своего деда – Петра Павловича Боровкова – я никогда не видела и мало знала о нем. Моя бабушка – Нина Максимилиановна Торокина (Потопаева) – рассказывала о нем неохотно. Думаю, все потому, что свой брак с Петром Боровковым она считала непростым. Жить с человеком, искалеченным войной, прошедшим через смерть – нелегкое испытание…

С Петром Павловичем ее познакомил старший брат – Константин Потопаев. Петр Боровков работал вместе с ним в модельном цехе каслинского машзавода. Он был старше Нины на девять лет, фронтовик. После войны выбор женихов был невелик, а тут! Партийный, с чувством юмора, неприхотливый в быту… И Нина ему приглянулась. Вскоре сыграли свадьбу. В феврале 1949 года родилась дочь Раиса. Не прошло и года после рождения дочери, как они расстались. Бабушка говорила одно: тяжелый характер. Другие родственники говорят, что свою роль в распаде семьи сыграла мама Нины, моя прабабушка – волевая женщина Анна Ивановна Потопаева. Известно одно: разошлись без скандалов, просто в одни прекрасный день Нина с дочерью вернулись в родительский дом. Как сложилась дальнейшая судьба Петра Боровкова, в нашей семье знали мало. Не сохранилось ни одной его фотографии. Не знали мы и о военной судьбе деда. Героической и печальной.

…Полтора года назад мне позвонил Николай Николаевич Титов – историк и краевед из города Снежинска. Он – один из тех, кто многие годы отслеживает судьбы участников войны. Выезжая в районные военкоматы, переворачивает кипы извещений-«похоронок»… На сегодняшний день он составил свой электронный архив наших земляков-уральцев – участников Великой Отечественной войны.

Николай Николаевич искал ближайших родственников Петра Павловича Боровкова. Мне он сообщил, что в 2015 году на сайте Министерства обороны РФ к 12,5 млн. записей об участниках войны были добавлены указания мест и даты совершения подвига. На этом же сайте («Подвиг народа» http://podvignaroda.ru) наша семья нашла уникальные и неизвестные нам сведения о деде – Петре Боровкове, родившемся в Каслях в 1918 году…

В ряды Красной армии Петр Павлович Боровков вступил в 1939 году. В 1941 году – ушел на фронт. Место призыва: Верхне-Уфалейский городской военкомат. Как стало известно из документов, война для нашего деда началась в составе 65-й Армии Донского фронта.

…Летом 1942 года война Германии против Советского Союза приобретала характер «крестового похода». Гитлер требовал от европейских союзников все больше войск, все больше техники для Восточного фронта. В феврале 1942 года на оккупированной территории СССР была развернута 8-я итальянская армия, а в апреле появилась 2-я венгерская армия. Их дополнили 6-я румынская армия, хорватские и словацкие части. Все они осенью 1942 года вышли против бойцов Красной Армии в грандиозном сражении - Сталинградской битве.

«В трудных условиях, когда переправа постоянно обстреливалась противником, товарищ Боровков, работая в составе боевого понтонного расчета, все боевые приказы командования по переправе войск выполнял только на отлично. 17 ноября 1942 года перед понтонным расчетом, в котором работал товарищ Боровков, была поставлена боевая задача – срочная переброска танков через реку Дон. Приложив все силы и организаторские способности, расчет выполнил боевой приказ на отлично». Вот что говорится о подвиге деда в наградном листе.

В ноябре 1942 года приказом № 18/н от 20.11.1942 г. сержант Петр Павлович Боровков – командир отделения 9 отдельного мото-понтонного мостового батальона – «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество» был представлен к награждению медалью «За Отвагу». (Позднее Петр Павлович получил медаль и «За оборону Сталинграда»).

В июле 1944 года в районе реки Западный Буг шли ожесточенные бои на водном рубеже. В ходе боев наши наступающие войска форсировали Западный Буг на фронте в 60 километров, сломили сопротивление противника и продвинулись вперед, заняв более 50 населенных пунктов. Немцы отчаянно сопротивлялись. Они предпринимали одну контратаку за другой и держали берега реки под интенсивным артиллерийским огнем.

«Командуя расчетом, понтонер старший сержант Боровков под огнем противника исключительно мужественно работал на переправе войск и техники через реку Западный Буг в районе Бережцы. В течение 13 часовой работы на переправе, с 21 июля в ночь на 22 июля 1944 года, без сна и отдыха, работая под артиллерийским и минометным обстрелом противника, Боровков обеспечил переправу 50 танков, 8 самоходных орудий, 36 штук автомашин с боеприпасами и 500 человек людского состава. Своей работой Боровков обеспечил форсирование реки Западный Буг и разгром противника на данном участке. Достоин награждения орденом Отечественной войны II степени» (Приказ №16/н по 7 Кавалерийскому гвардейскому корпусу 69 армии 1-го Белорусского фронта о награждении П. П. Боровкова был подписан 12 августа 1944 года).

Форсирование реки Висла проходило в рамках военной операции «Багратион». Благодаря этому наступлению были сметены германские войска армии «Центр» и освобожден путь на Германию.

Советское командование придавало огромное значение переправе через Вислу и полностью осознавало эту сложность. Была проведена большая политическая работа. Среди бойцов и командиров был распространен приказ о том, что все военные, которые проявят храбрость при переправе, будут награждены медалями и орденами вплоть до высшей награды – Героя Советского Союза. К берегам реки были стянуты огромные силы.

«Под огнем артминометного обстрела противника старший сержант – товарищ Боровков с первого дня форсирования реки Висла работает на переправе войск и техники в районе Застув. Несмотря на огонь противника, от которого вышло из строя 3 бойца его расчета, он продолжал вести переправу с оставшимися людьми, обеспечив переправу 46 орудий разного калибра, 35 автомашин с боеприпасами и артиллерией. Работая беспрерывно в течение 2 ночей (с 30 июля по 2 августа 1944 года) старший сержант Боровков обеспечил форсирование реки Висла, захват и расширение плацдарма наших войск на левобережье. Достоин награждения орденом Славы III степени». (Из наградного листа фронтового Приказа войскам 69 армии 1-го Белорусского фронта № 72/н от 09.08.1944 г.).

После переправы через Вислу до германской границы оставалось 500 км… Но для Петра Боровкова война закончилась 7 августа 1944 года – в этот день его тяжело ранило разорвавшимся снарядом.

Уже на следующий день – 8 августа 1944 года - командир батальона, где служил П. П. Боровков, Григорий Михайлович Скляр (1906—1980) подполковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, писал о нем в новом наградном листе: «Под ураганным огнем артминометного обстрела противника 1 августа 1944 года старший сержант Боровков первым навел переправу и первым пересек реку Вислу в районе Застув, показав личный героизм и отвагу.

Враг яростно обстреливал место переправы и движение парома по реке, стараясь сорвать ее. Несмотря на это, рискуя жизнью, Боровков перебрасывал на западный берег артиллерию, самоходные пушки и боеприпасы. Осколками снарядов из строя вывело трех человек понтонеров его отделения. Отправив товарищей, он продолжал еще упорнее вести переправу. 34 пробоины получил паром, но он продолжал работать до утра, не снижая своего темпа, совершив 22 рейса. Не зная устали, без сна и отдыха, бессменно 5 ночей работал Боровков на 16 тонном пароме; только за одну ночь переправил он 27 автомашин с боеприпасами, 7 самоходных орудий и 36 орудий разного калибра. 7.08.1944 г. разорвавшимся снарядом тяжело ранило товарища Боровкова, ему оторвало ногу, он был отправлен в госпиталь. Своей работой Боровков обеспечил переправу частей 61 стрелкового Корпуса, захват и расширение плацдарма на западном побережье реки Висла.

Достоин награждения высшей наградой - званием Героя Советского Союза».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1944 года (№ 219/н. Издан: ВС 69 Армии 1 Белорусского фронта) за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество» старший сержант Петр Павлович Боровков был представлен к высшей награде – званию Героя Советского Союза.

Кроме этого, за участие в Висло-Одерской операции в августе 1944 года мой дед – Петр Боровков – был представлен к награждению орденом Красного знамени.

Я не знаю, с какими наградами мой дед пришел с войны. Знаю только, что на работе – в модельном цехе каслинского машзавода его очень ценили и уважали как фронтовика. Знаю также и то, что на момент женитьбы собственного жилья у него не было – бабушку он привел в дом, который снимал на улице Партизанской. Умер 23 октября 1966 года. Похоронен на каслинском кладбище без всяких воинских почестей. На похоронах присутствовала его 17-летняя дочь Раиса. Сейчас на месте его захоронения нет даже памятника – его установкой сейчас занимается наша семья. Уверена, моя бабушка Нина Максимилиановна Торокина (умерла 23 октября 2013 года) и мама, единственная дочь П. П. Боровкова – Раиса Петровна Боровкова (умерла 15 июня 2015 года) – гордились бы им, если бы узнали сейчас его военную историю. Печальную историю непризнанного при жизни Героя. Знал ли он сам о том, что ему полагается столь высокая награда, как звание Герой Советского Союза?

- Думаю, предполагал, и обреченно жил с этим, - говорит Николай Николаевич Титов, краевед (Снежинск). – Как правило, командиры, готовившие наградные листы на своих подчиненных, сообщали им об этом. Почему же награда не нашла героя? В случае с Петром Павловичем Боровковым, думаю, случилась стандартная история: человек был ранен, выбыл из своего батальона. Попал в госпиталь. Шла война. Его никто не искал, а после войны, вернувшись после ранения, он сам и не требовал… Я часто сталкиваюсь со случаями, когда награда лежит годами. Не вижу повода не доверять информации Министерства обороны, поэтому скажу одно: прямые родственники могут получить дубликаты наград.

Я благодарна Николаю Николаевичу Титову за важную и кропотливую работу по сохранению памяти об участниках Великой Отечественной войны. Я благодарна своим родственникам со стороны двоюродных сестер Петра Павловича Боровкова – Ольге Васильевне Мелкозеровой (Тепляковой) и Ольге Сергеевне Ларионовой – за память о нашем деде.

Командиром отделения 9 отдельного мото-понтонного мостового батальона в составе 1-го Белорусского фронта старший сержант Петр Боровков прошел путь от начала войны до 7 августа 1944 года. В его военной службе – достаточно высоких наград и доблестных поступков. Подвигов, о которых мы узнали с опозданием на 70 лет. Подвигов, которыми мы, его внуки, сегодня гордимся.

***

Моему деду - Петру Павловичу Боровкову - командиру отделения 9 отдельного мото-понтонного мостового батальона,

представленному к высшей награде – званию Героя Советского Союза, но так и не получившему ее при жизни…

Я вот все думаю: как ты ночами спал

С этой своей безумной большой войной?

Как тот снаряд, разорвавшись, в тебя попал?

Как ты ребят хоронил, не веря, что сам живой?

Мне бы спросить – кто делил с тобой хлеб и кров –

Что ты бойцам говорил о родной земле?

Как ты закуривал? Как наводил паром?

Как ты шагал по сорок первой войне?

Мне бы узнать у той, что с тобой была,

Как глядел ей в глаза? Как баюкал дочь?

Как ты с добром пришел из такого зла?

Как твой расчет погибал с тобой каждую ночь?

Страшные грозы нестрашно гремят по весне.

Словно кто плачет этой водой дождевой.

Я тебя помню – и память горит во мне -

Я тебя помню.

-«Не сомневайся, что я – живой».

Маргарита ХАЛТУРИНА

Касли-Озерск

Фото из сети Интернет