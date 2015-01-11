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| Новости » Спорт

ФК «Гранит» пошел по пути ХК «Гранит»

Матч между ФК "Гранит" и ФК "Южноуральск" пришелся на скорбную для озерского футбола дату. Пять лет назад из жизни ушел один из тех людей, которые создавали прочную базу футбола в городе - Тренер многих поколений озерских футболистов Макс Сеидович Мовсумов. Именно поэтому игроки ФК "Гранит" вышли на поле с траурными повязками, а матч начался с минуты молчания в память о нашем Тренере.

ФК "Гранит" (Озерск) - ФК "Южноуральск" (Южноуральск) 11 : 0 (3:0)

Голы забили: 14 мин - Д.Юдин 1:0; 17 мин - А.Кирин 2:0; 30 мин - А.Кирин 3:0; 50 мин - Д.Юдин 4:0; 51 мин - Д.Юдин 5:0; 57 мин - Д.Юдин 6:0; 66 мин - М.Макуров 7:0; 71 мин - А.Кирин 8:0; 72 мин - А.Захаров 9:0; 82 мин - А.Захаров 10:0; 86 мин - Е.Титов 11:0.

ФК "Гранит" (Озерск): Р.Усманов (вр); М.Макуров, К.Мишура, А.Лырчиков (к) (В.Пономарев, 71), В.Мурунов; Д.Денов, А.Пахомов (Э.Шульц, 60), И.Устьянцев (В.Осокин, 60), С.Черноскутов (П.Харьков, 66); А.Кирин (Е.Титов, 71), Д.Юдин (А.Захаров, 60).

ФК "Южноуральск" (Южноуральск): Якимов (вр); Кутейников, Афонин, Пазухин, Шангин (Ведерников, 46), Малышев, Титов, Друщев (Авдеев, 63), Нехаев, Дехнич (Панов,58), Ананьев (Дубровин, 46).

Судьи: А.Храмыцких; К.Камаренко (оба - Челябинск), В.Сайгафаров (Озерск).

25 июня стадион "Труд", г.Озерск, 120 зрителей.

Похоже на то, что неистовая жажда голов передалась от хоккеистов "Гранита" к футболистам. Хоккеисты весь сезон провели под девизом "Забьем столько, сколько сможем", а теперь и футболисты пошли тем же путем. В двух играх против Аргаяша и Южноуральска игроки ФК "Гранит" 17 раз поражали ворота соперников.

Судя по вышедшим на поле игрокам, главный тренер "Гранита" совершенно четко определился со стартовым составом и расстановкой игроков по линиям. Если с ФК "Аргаяш" у "Гранита" был один ярко выраженный форвард (Д.Юдин) и команда использовала схему 4-5-1, то на матч с "Южноуральском" в помощь к Юдину был отправлен Алексей Кирин и схема приобрела вид 4-4-2, которая при необходимости в ходе игры трансформировалась в 4-5-1.

Такая гибкость тактических построений и прекрасное взаимодействие игроков, как в центральной зоне (Лырчиков, Пахомов, Устьянцев, Кирин, Юдин), так и на флангах (Макуров - Денов, Мурунов - Черноскутов), позволила "Граниту" полностью подавить все попытки игроков "Южноуральска" как-то наладить комбинационную игру хотя бы на одном, отдельно взятом участке поля (все, что могли делать гости это два - три коротких или средних паса и потеря мяча).

Поэтому все, что случалось у ворот нашей команды было следствием длинных забросов мяча гостями или из линии обороны, или от центра поля с дальнейшей гонкой на скорость - кто быстрее: или защитники озерчан, или нападающие южноуральцев. По большому счету, за весь матч Риван Усманов три или четыре раза сыграл на подборе в штрафной, раза четыре на выходе из-за штрафной (почудил, как Акинфеев), один раз взял намертво в ближнем углу мяч, пробитый из пределов штрафной и один раз здорово сыграл ногами, ликвидируя выход 1Х0. Все, больше у ворот "Гранита" не было создано ничего (хотя, все-таки, некоторые огрехи обороны при игре в линию напрягают).

У противоположных же ворот на протяжении, практически, всей игры бушевал "пожар". Мало того, что "Гранит" исключительно своими усилиями забивал красивые мячи, как после великолепных комбинаций, так и в ходе индивидуальных действий, так еще и, видимо, совсем расстроившийся голкипер гостей, как минимум, подарил хозяевам четыре мяча из-за нелепейших ошибок.

Следует отметить заряженность на гол дуэта нападающих хозяев - Дмитрия Юдина, сделавшего "покер" (причем "хет-трик" в течение пяти с половиной минут), и Алексея Кирина, забившего три мяча, а также заменившего Юдина Арсения Захарова, который за отведенные ему 30 минут отметился дублем в ворота гостей.

На что еще хотелось бы обратить внимание - прекрасно подготовленный газон стадиона "Труд", отремонтированные раздевалки и душевые. Это отметили все игроки ФК "Гранит" и просили передать огромную благодарность директору МБУ "Арена" Сергею Ивановичу Родину и его сотрудникам за усилия по приведению футбольного поля и инфраструктуры спортивного комплекса в порядок.

От себя хочу добавить: вот и вся разница между бывшими владельцами спорткомплекса, которые находили массу причин, чтобы ничего не делать - убитое поле, разгромленные раздевалки и душевые, и нынешними (МБУ "Арена" директор С.И.Родин), которые четко выстраивают план по ремонту и исполняют его.

Следующий матч областного первенства ФК "Гранит" проведет 2 июля в пос. Первомайский с местным клубом, а 6 июля на стадионе "Труд" в игре 1/4 финала Кубка Челябинской области примет ФК "Куса". Начало матча в 18.00.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 26 ИЮНЯ 2017 года.

1. ФК "Гранит" (Озерск) 5 4 0 1 22 - 2 12

2. ФК "Первомайский" (Первомайский) 4 3 1 0 8 - 5 10

3. ФК "Верхнеуральск" 5 3 0 2 5 - 5 9

4. ФК "Куса" (Куса) 4 2 1 1 6 - 3 7

5. ФК "Катав" (Катав-Ивановск) 5 2 1 2 2 - 3 7

6. ФК "Аргаяш" (Аргаяш) 5 2 1 2 11 - 14 7

7. "СКиК" (Трехгорный) 4 2 0 2 6 - 3 6

8. ФК "Южноуральск" (Южноуральск) 4 1 0 3 2 - 15 3

9. "Академия футбола-КВАРЦ" (Кыштым) 6 0 0 6 4 - 16 0

Пресс-атташе "Ассоциации футбола и хоккея ОГО" С.Любчанский

http://afh-ozersk.ru

Фоторепортаж

ФК «Гранит» пошел по пути ХК «Гранит»

ФК «Гранит» пошел по пути ХК «Гранит»

ФК «Гранит» пошел по пути ХК «Гранит»

ФК «Гранит» пошел по пути ХК «Гранит»

ФК «Гранит» пошел по пути ХК «Гранит»

ФК «Гранит» пошел по пути ХК «Гранит»

ФК «Гранит» пошел по пути ХК «Гранит»

ФК «Гранит» пошел по пути ХК «Гранит»

ФК «Гранит» пошел по пути ХК «Гранит»

ФК «Гранит» пошел по пути ХК «Гранит»

ФК «Гранит» пошел по пути ХК «Гранит»

ФК «Гранит» пошел по пути ХК «Гранит»

ФК «Гранит» пошел по пути ХК «Гранит»

ФК «Гранит» пошел по пути ХК «Гранит»

ФК «Гранит» пошел по пути ХК «Гранит»

ФК «Гранит» пошел по пути ХК «Гранит»

ФК «Гранит» пошел по пути ХК «Гранит»

ФК «Гранит» пошел по пути ХК «Гранит»

ФК «Гранит» пошел по пути ХК «Гранит»

ФК «Гранит» пошел по пути ХК «Гранит»

ФК «Гранит» пошел по пути ХК «Гранит»

ФК «Гранит» пошел по пути ХК «Гранит»

ФК «Гранит» пошел по пути ХК «Гранит»

ФК «Гранит» пошел по пути ХК «Гранит»

ФК «Гранит» пошел по пути ХК «Гранит»

ФК «Гранит» пошел по пути ХК «Гранит»

ФК «Гранит» пошел по пути ХК «Гранит»

Ключевые теги: футбол.

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