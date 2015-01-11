ФК «Гранит» пошел по пути ХК «Гранит»

Матч между ФК "Гранит" и ФК "Южноуральск" пришелся на скорбную для озерского футбола дату. Пять лет назад из жизни ушел один из тех людей, которые создавали прочную базу футбола в городе - Тренер многих поколений озерских футболистов Макс Сеидович Мовсумов. Именно поэтому игроки ФК "Гранит" вышли на поле с траурными повязками, а матч начался с минуты молчания в память о нашем Тренере.

ФК "Гранит" (Озерск) - ФК "Южноуральск" (Южноуральск) 11 : 0 (3:0)

Голы забили: 14 мин - Д.Юдин 1:0; 17 мин - А.Кирин 2:0; 30 мин - А.Кирин 3:0; 50 мин - Д.Юдин 4:0; 51 мин - Д.Юдин 5:0; 57 мин - Д.Юдин 6:0; 66 мин - М.Макуров 7:0; 71 мин - А.Кирин 8:0; 72 мин - А.Захаров 9:0; 82 мин - А.Захаров 10:0; 86 мин - Е.Титов 11:0.

ФК "Гранит" (Озерск): Р.Усманов (вр); М.Макуров, К.Мишура, А.Лырчиков (к) (В.Пономарев, 71), В.Мурунов; Д.Денов, А.Пахомов (Э.Шульц, 60), И.Устьянцев (В.Осокин, 60), С.Черноскутов (П.Харьков, 66); А.Кирин (Е.Титов, 71), Д.Юдин (А.Захаров, 60).

ФК "Южноуральск" (Южноуральск): Якимов (вр); Кутейников, Афонин, Пазухин, Шангин (Ведерников, 46), Малышев, Титов, Друщев (Авдеев, 63), Нехаев, Дехнич (Панов,58), Ананьев (Дубровин, 46).

Судьи: А.Храмыцких; К.Камаренко (оба - Челябинск), В.Сайгафаров (Озерск).

25 июня стадион "Труд", г.Озерск, 120 зрителей.

Похоже на то, что неистовая жажда голов передалась от хоккеистов "Гранита" к футболистам. Хоккеисты весь сезон провели под девизом "Забьем столько, сколько сможем", а теперь и футболисты пошли тем же путем. В двух играх против Аргаяша и Южноуральска игроки ФК "Гранит" 17 раз поражали ворота соперников.

Судя по вышедшим на поле игрокам, главный тренер "Гранита" совершенно четко определился со стартовым составом и расстановкой игроков по линиям. Если с ФК "Аргаяш" у "Гранита" был один ярко выраженный форвард (Д.Юдин) и команда использовала схему 4-5-1, то на матч с "Южноуральском" в помощь к Юдину был отправлен Алексей Кирин и схема приобрела вид 4-4-2, которая при необходимости в ходе игры трансформировалась в 4-5-1.

Такая гибкость тактических построений и прекрасное взаимодействие игроков, как в центральной зоне (Лырчиков, Пахомов, Устьянцев, Кирин, Юдин), так и на флангах (Макуров - Денов, Мурунов - Черноскутов), позволила "Граниту" полностью подавить все попытки игроков "Южноуральска" как-то наладить комбинационную игру хотя бы на одном, отдельно взятом участке поля (все, что могли делать гости это два - три коротких или средних паса и потеря мяча).

Поэтому все, что случалось у ворот нашей команды было следствием длинных забросов мяча гостями или из линии обороны, или от центра поля с дальнейшей гонкой на скорость - кто быстрее: или защитники озерчан, или нападающие южноуральцев. По большому счету, за весь матч Риван Усманов три или четыре раза сыграл на подборе в штрафной, раза четыре на выходе из-за штрафной (почудил, как Акинфеев), один раз взял намертво в ближнем углу мяч, пробитый из пределов штрафной и один раз здорово сыграл ногами, ликвидируя выход 1Х0. Все, больше у ворот "Гранита" не было создано ничего (хотя, все-таки, некоторые огрехи обороны при игре в линию напрягают).

У противоположных же ворот на протяжении, практически, всей игры бушевал "пожар". Мало того, что "Гранит" исключительно своими усилиями забивал красивые мячи, как после великолепных комбинаций, так и в ходе индивидуальных действий, так еще и, видимо, совсем расстроившийся голкипер гостей, как минимум, подарил хозяевам четыре мяча из-за нелепейших ошибок.

Следует отметить заряженность на гол дуэта нападающих хозяев - Дмитрия Юдина, сделавшего "покер" (причем "хет-трик" в течение пяти с половиной минут), и Алексея Кирина, забившего три мяча, а также заменившего Юдина Арсения Захарова, который за отведенные ему 30 минут отметился дублем в ворота гостей.

На что еще хотелось бы обратить внимание - прекрасно подготовленный газон стадиона "Труд", отремонтированные раздевалки и душевые. Это отметили все игроки ФК "Гранит" и просили передать огромную благодарность директору МБУ "Арена" Сергею Ивановичу Родину и его сотрудникам за усилия по приведению футбольного поля и инфраструктуры спортивного комплекса в порядок.

От себя хочу добавить: вот и вся разница между бывшими владельцами спорткомплекса, которые находили массу причин, чтобы ничего не делать - убитое поле, разгромленные раздевалки и душевые, и нынешними (МБУ "Арена" директор С.И.Родин), которые четко выстраивают план по ремонту и исполняют его.

Следующий матч областного первенства ФК "Гранит" проведет 2 июля в пос. Первомайский с местным клубом, а 6 июля на стадионе "Труд" в игре 1/4 финала Кубка Челябинской области примет ФК "Куса". Начало матча в 18.00.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 26 ИЮНЯ 2017 года.

1. ФК "Гранит" (Озерск) 5 4 0 1 22 - 2 12

2. ФК "Первомайский" (Первомайский) 4 3 1 0 8 - 5 10

3. ФК "Верхнеуральск" 5 3 0 2 5 - 5 9

4. ФК "Куса" (Куса) 4 2 1 1 6 - 3 7

5. ФК "Катав" (Катав-Ивановск) 5 2 1 2 2 - 3 7

6. ФК "Аргаяш" (Аргаяш) 5 2 1 2 11 - 14 7

7. "СКиК" (Трехгорный) 4 2 0 2 6 - 3 6

8. ФК "Южноуральск" (Южноуральск) 4 1 0 3 2 - 15 3

9. "Академия футбола-КВАРЦ" (Кыштым) 6 0 0 6 4 - 16 0

Пресс-атташе "Ассоциации футбола и хоккея ОГО" С.Любчанский

http://afh-ozersk.ru

Фоторепортаж