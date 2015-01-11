Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда»: итоги 2017 года

63 озерских школьника стали победителями и призерами Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда».

Победителями Многопрофильной инженерной олимпиады стали учащийся МБОУ «Лицей №39» Попов Павел (по русскому языку) и учащийся МБОУ СОШ 33 Джевелло Алексей (по естественным наукам).

Дипломы IIстепени получили учащиеся лицея №39 Кириллова Анастасия (по русскому языку), Саломатина Анна (по русскому языку), учащиеся лицея №23 Агапова Юлия (по обществознанию), Алаева Дарья (по истории), Ерошкин Александр (по русскому языку), Пантюхина Валерия (по русскому языку), Развозжаева Александра (по обществознанию), Шитикова Ксения (по обществознанию), учащийся школы №24 Бикбулатов Владислав (по истории и обществознанию), учащиеся школы №32 Мальцев Вячеслав (по направлению «Строительство»), Щербакова Дарья (по направлению «Авиационная и ракетно-космическая техника»), учащиеся школы №33 Давлетгареева Арина (по обществознанию), Иванцова Марина (по обществознанию), учащаяся школы №41 Якубжанова Карина (по обществознанию).

Дипломы III степени присуждены учащимся лицея №39 Ветушинскому Илье (по направлениям «Естественные науки» и «Техника и технология кораблестроения и водного транспорта»), Виноградовой Ксении (по русскому языку), Дацюк Полине (по обществознанию), Дудчук Ольге (по обществознанию), Ивановой Алене (по обществознанию), Илюшкиной Ирине (по русскому языку), Казаковой Екатерине (по русскому языку), Королевой Виктории (по русскому языку), Крыловой Ксении (по русскому языку), Лызлову Максиму (по русскому языку), Максимовой Екатерине (по русскому языку), Моисеевой Яне (по обществознанию), Прокопенко Лидии (по обществознанию), Сенкевич Яне (по русскому языку), Товченко Александру (по русскому языку), Тясто Марии (по русскому языку), Федотовой Марии (по обществознанию), Шармановой Анне(по русскому языку), Шевчук Анне (по русскому языку), Эйнбауму Ивану (по обществознанию), Кривенко Глебу (по психологии), Саломатиной Анне (по психологии), учащимся лицея №23 Гордиенко Анне (по русскому языку),Долженко Дарье (по обществознанию), Ерошкину Александру (по истории), Кричфалуший Антонине (по истории), Кудря Дарье (по русскому языку), Маркеловой Анжелике (по русскому языку), Репиной Полине (по обществознанию), Сметаниной Таисии (по русскому языку), Ткаченко Александре (по обществозннаию), Федоровой Анастасии (по русскому языку), учащемуся школы №24 Трофимову Алексею (по истории), учащимся школы №32 Ерофеевой Виктории (по русскому языку),Костиковой Анастасии (по русскому языку), Мансурову Денису (по направлению «Строительство»), Ушаковой Анне (по обществознанию), Юрченко Анжелике (по русскому языку), учащейся школы №27 Ким Полине (по русскому языку), учащейся школы №30 Подкопаевой Ксении (по русскому языку)учащимся школы №38 Махлаевой Ольге (по истории), Сарафановой Дарье (по истории), учащейся школы №41 Якубжановой Карине (по истории и русскому языку).

Поздравляем!

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