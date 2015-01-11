В Озёрске мемориальный комплекс поставили на счетчик

В Озёрске погас Вечный Огонь, расположенный на площади мемориального комплекса между улицами Уральской и Космонавтов. Причиной стали не происки малолетних хулиганов, как это неоднократно случалось ранее, а работы по техническому перевооружению системы подачи газа в сопло устройства. На Вечный Огонь, как и на все муниципальные объекты, потребляющие энергоресурсы, устанавливается счётчик, как того требует законодательство.

Начальник информационно-аналитического отдела Собрания депутатов Озёрского городского округа Сергей Зюсь пояснил, что работы по установке счетчика осуществляются по решению и на средства Управления капитального строительства и благоустройства. Делать специальное объявление об отключении руководство УКСиБ нужным не посчитало, однако возобновление подачи газа на мемориальный объект планируется провести в торжественной обстановке с приглашением общественности.

Мемориальный комплекс памяти защитников Отечества (ранее – «Героям Октябрьской Революции») был возведен в 1968 году, является одним из красивейших мест закрытого города и востребован в качестве регулярного проведения публичных мероприятий в честь памятных дат.

Озёрск.ру