Южноуральцев приглашают на международное ралли

10 июля на территории четырех районов Южного Урала пройдет маршрут ралли «Шелковый путь-2017». Международное авторалли «Шелковый путь-2017» пройдет по маршруту Москва – Сиань. Участие примут экипажи джипов и грузовиков из 40 стран. Команда «КАМАЗ-мастер» выставит четыре экипажа на ралли-марафон. В борьбе за главный трофей гонки – Белого Тигра – будут участвовать экипажи Эдуарда Николаева, Айрата Мардеева, Антона Шибалова и Дмитрия Сотникова. К старту ралли «Шёлковый путь»-2017 организаторы разработали новый проект маршрута, который вобрал в себя лучшие наработки шестого издания, а также несколько новинок и сюрпризов. Марафон продолжится в зарекомендовавшем себя формате по территории России, Казахстана и Китая. Караван участников отправится в увлекательное и захватывающее путешествие, отправной точкой которого вновь станет Красная площадь в самом сердце Москвы. А после двух недель напряжённого марафона участники финишируют в городе Сиань – колыбели древней китайской цивилизации, отправной точке Великого Шёлкового пути. На территории Челябинской области трасса пролегла через четыре района: Чебаркульский, Уйский, Верхнеуральский и Пластовский. Маршрут ралли охватил Кундравы, Филимоново, Алтынаш, Ларино, Выдрино, Глазуновку, Берёзовку, Петропавловский, Кидыш, Комсомольское, Бирюковский, Степное. Трасса пройдёт по сельской местности и грунтовым дорогам вблизи населенных пунктов. На Южном Урале на протяжении трассы будут расположены несколько зрительских зон. Также на старте, около поселка Кундравы, и на финише скоростного участка, в посёлке Степное Пластовского района, будет организованна развлекательная программа. До старта все желающие смогут пообщаться с экипажами и поближе рассмотреть их автомобили. Организаторы приглашают всех южноуральцев посетить этап мирового ралли на территории Челябинской области. Жителей населенных пунктов Чебаркульского, Уйского, Верхнеуральского и Пластовского районов области организаторы просят в день проведения ралли, 10 июля, проявить осторожность и по возможности воздержаться от поездок на машинах и мотоциклах близ указанных территорий и внимательно следить за домашними животными и скотом. Отметим, посмотреть ралли можно будет и по телевизору. Все события марафона в деталях покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Россия 24», регулярные выходы в эфир также планируются на каналах НТВ и Russia Today, а также Рен-ТВ и АВТО 24.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/yuzhnouralcev-priglashayut-na-mezhdunarodnoe-ralli-39651