Экс-редактор «Озерского вестника» возглавила пресс-службу крупного предприятия

Бывший редактор главной газеты ЗАТО Озерск «Озерский вестник» Елена Вяткина сообщила о новом месте работы — теперь она работает специалистом по связям с общественностью на Кыштымском медеэлектролитном завода (входит в РМК).

«Вероятно, многие из вас помнят, как долго и тяжело я переживала смерть любимой газеты „Озерский вестник“, которой отдала 26 трудных, но замечательных лет. Еще два года назад я представить себе не могла, что наступит время, когда ее не будет в моей жизни. Я наивно полагала, что, доработав до пенсии в должности главного редактора, отдам бразды правления в руки талантливой Марины Юрьевой, а сама займусь исключительно творчеством. Но все произошло совсем не так, как мечталось. Год назад, прощаясь с дорогим сердцу коллективом, я писала на своей стене: „Не сомневаюсь, что в моей жизни обязательно будет что-то другое, не менее интересное, не менее яркое“, — написала на своей странице в Facebook Елена Вяткина. — Так вот, это другое случилось. С сегодняшнего дня я работаю специалистом по связям с общественностью Кыштымского медеэлектролитного завода РМК. Безумно интересно и тревожно одновременно! Должность для завода свежеиспеченная, задачи серьезные — чувствую себя немного первопроходцем. Постараюсь не оплошать».

Как ранее сообщал Znak.com, Елена Вяткина покинула пост редактора «Вестника» в феврале 2016 года, не дожидаясь своего сокращения. Ранее издание попало в сложную экономическую ситуацию, накопив долги перед типографией. Коллектив был сокращен на две трети.

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