2 июля в поселке Метлино прошел юбилейный 30-й Открытый Чемпионат и первенство Озерского городского округа по триатлону и паратриатлону, собравший 125 участников со всего Уральского региона (Озерск, Челябинск, Екатеринбург, Тюмень, Асбест, Заречный, Богданович, Новоуральск, Курган, Полевской, Снежинск, Сысерть, Миасс, Магнитогорск, Коркино). Замечательная погода, хорошая атмосфера помогали спортсменам в преодолении дистанций. Призеры соревнований: Мужчины Дистанция: 0,75км+20км+5км 1 место - (26) Карелин Виктор, 1986г.р., г.Екатеринбург 2 место - (8) Кудинов Владимир, 1993г.р., г.Екатеринбург 3 место - (42) Волков Константин, 1972г.р., г.Златоуст Женщины 1 место - (54) Костромкина Анастасия, 1991г.р., г.Полевской 2 место - (55) Мартинович Роза, 1975г.р., г.Екатеринбург 3 место - (56) Каскеева Екатерина, 1993г.р., г.Екатеринбург Первенство Дистанция: 1км+2км+0,4км 1 место - (203) Сенотрусов Федор, 2005г.р., г.Тюмень 2 место - (209) Сидоров Андрей, 2005г.р., г.Тюмень 3 место - (204) Волков Леонид, 2005г.р., г.Тюмень 1 место - (230) Ульянова Анастасия, 2005г.р., г.Тюмень 2 место - (227) Предеина Кристина, 2005г.р., г.Заречный 3 место - (226) Халитова Ева, 2006г.р., г.Коркино Юноши 2000-2002г.р. 1 место - (2)Бубнов Вячеслав, 2002г.р., г.Тюмень 2 место - (21) Попов Данила, 2001г.р., г.Коркино 3 место - (15) Аргунов Данил, 2000г.р., г.Екатеринбург Девуки 2000-2002г.р. 1 место - (50) Мусс Дарья, 2002г.р., г.Коркино 2 место - (38) Куценко Яна, 2001г.р., г.Тюмень 3 место - (47) Мякотина Юлия, 2000г.р., г.Екатеринбург Дистанция: 0,3км+8км+2км Юноши 2003-2004 1 место - (4) Федотов Валерий Павлович, 2004г.р., г.Тюмень 2 место - (6) Чертовиков Артем, 2003г.р., г.Озерск 3 место - (10) Кулагин Демид, 2004г.р., г.Екатеринбург Девушки 2003-2004 1 место - (51) Иванова Дарья, 2003г.р., г.Екатеринбург 2 место - (40) Капустина Анна, 2004г.р., г.Екатеринбург 3 место - (44) Новак Дарья, 2004г.р. Дистанция: 0,75км+20км+5км Возрастные группы 1 место - (24) Кузнечевских Олег, г.Златоуст (17) Дордуля Дмитрий, 1966г.р., г.Екатеринбург (42) Волков Константин, 1972г.р., г.Полевской (31) Сташков Сергей, 1952г.р., г.Новоуральск





























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