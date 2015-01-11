Прикоснитесь к народной культуре: будет весело и интересно

8 июля в Озерском городском округе пройдет ежегодный татаро-башкирский праздник «Сабантуй», посвященный труду и здоровью. По традиции народное гулянье будет организовано на большом поле – его площадкой станет стадион в поселке Метлино.

Для гостей мероприятия подготовлена яркая концертная программа с участием творческих коллективов г. Озерск, пос. Кунашак, с. Большой Куяш и метлинского ДК «Синегорье». Любителей острых впечатлений ждут спортивные состязания и игры, в ходе которых джигиты проверят свою ловкость и силу «на поясах» (борьба куреш - самая любимая забава мужчин разных возрастов), поднимутся на скорость по вертикальному и наклонному столбам, ради веселья побьют друг друга мешками с травой. По словам организаторов, для победителей соревнований приготовлены очень весомые призы.

Нарядная ярмарка и презентация национальной кухни задуманы для демонстрации гостеприимства и открытости мусульман. Особый интерес у любознательных гостей вызовет юрта, ее установят на стадионе как элемент культуры кочевников.

На Сабантуй принято приходить с детьми и родителями и дарить друг другу теплые пожелания. Это праздник, сочетающий в себе обычаи и различные нововведения – известно, что во время гулянья состоится чествование тех метлинцев, кто достиг особых успехов в труде и общественной жизни.

На веселый Сабантуй в поселок Метлино приглашаются все желающие, чтобы получить заряд положительной энергии и отдать дань уважения культурным традициям татарского и башкирского народов.

Начало праздника в 11:00.

На фото:

постоянным участником национальных праздников является народный коллектив башкирского искусства «Умырзая», лауреат и обладатель Гран-при регионального конкурса традиционного творчества тюркских народов «Уралым», неоднократный лауреат международного Бажовского фестиваля народного творчества, лауреат областного фестиваля татарской и башкирской музыки «Тыуган як» (пос. Метлино, ДК «Синегорье», руководитель - Загидуллина Альфия).

http://ozerskadm.ru/about/info/news/32772/