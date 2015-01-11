Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций

на территории Озерского городского округа



1. Сегодня среда 30 августа 2017 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была + 13 град. С

• атмосферное давление 740 мм рт. столба

• относительная влажность воздуха 95 %

• ветер _ нет м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. По сообщению отдела ГИБДД за прошедшие сутки в городе произошло _ 3 _ ДТП

_без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время

отключения

1 В сетях холодного водоснабжения Музрукова 36,40 Семёнова 6,6а с 8 часов до оконч

Калинина 9,11,13 Гайдара 28, Пушкина 22 с 9 часов до оконч

Монтажников 60,Ленинградская 9, Ленина 78, Луначарского 13-3п, Дзержинского 56-2п, с 9 до 12 часов

2 В сетях электро-

снабжения п.Новая Теча ул. Дуговая с 14ч 30м до 17час

3 В сетях горячего водоснабжения Музрукова 36,40 Семёнова 6,6а с 8 часов до оконч

Гайдара 28, с 9 часов до оконч

Набережная 33,47 Ленина 78, Луначарского 13-3п, Дзержинского 56-2п,К.Маркса 10-2п с 9 до 12 часов







2.2. Гидрологическая обстановка: в норме. 2.3. Лесопожарная обстановка: в норме.

2.4. Обстановка на объектах ЖКХ: в норме. Объекты ЖКХ работают в штатном режиме.

2.5. Биолого-социальные ЧС: в норме.

2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.

2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,11

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10



Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.10. Обстановка на водных объектах:

Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа зарегистрировано 1 происшествие, обнаружен 1 погибший.

За АППГ происшествий не произошло, погибших нет. С начала года на водоемах области погибло 31 человек. За аналогичный период 2016 года на водоемах области погибло

67 человек.

2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.



III. Прогноз возможных ЧС на 30.08.2017г.

3.1. Опасные явления: не прогнозируются.

3.2. Комплекс неблагоприятных явлений: не прогнозируется.

3.3. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область Переменная облачность, местами небольшие дожди, днем в горах до умеренных, в отдельных районах грозы, ночью местами туманы. Ветер южный, юго-восточный ночью 2-7 м/с, отдельные порывы 10-15 м/с, днем 4-9 м/с, отдельные порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью плюс 8-13º, в низинах плюс 3-8º, днем плюс 25-30º, на крайнем севере до плюс 20º.



3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение

неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется.

3.4.2 Лесопожарная обстановка: В соответствии с прогнозируемыми классами пожарной опасности и сложившейся обстановкой (Р=0,1) возникновение очагов природных пожаров на территории Озерского городского округа не прогнозируется.

3.5. Техногенные ЧС:

3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории области. Основные причины: снижение видимости при туманах, а также нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима.

3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,3). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей, поражение объектов энергетики атмосферным электричеством при грозах, порывы линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с.

3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории области (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, неисправность печей и дымоходов, нарушение правил технической эксплуатации электроприборов, нарушение правил монтажа электрооборудования, поражение сооружений без молниезащиты атмосферным электричеством при грозах).

3.6. Биолого-социальные ЧС:

3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки). 3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: не прогнозируются.

3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.

3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано _204_ обращений граждан.



Рекомендации для населения при возникновении ЧС.

Не забудьте взять с собой:

- документы и деньги;

- аптечку; запас продуктов питания и воды;

- комплект белья, ложку, миску и кружку;

- фонарик, радиоприемник и письменные принадлежности;

- сумку, портфель или чемодан.

Рекомендации для населения при граде:

- по возможности не выходите из дома, находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон; - не пользуйтесь электроприборами, т.к. град обычно сопровождается грозовой деятельностью;

- находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие, если это невозможно, защитите голову от ударов градин (прикройте голову руками, сумкой, одеждой);

- не пытайтесь найти укрытие под деревьями, т.к. велик риск не только попадания в них молний, но и того, что крупные градины и сильный ветер могут ломать ветви деревьев, что может нанести Вам дополнительные повреждения;

если Вы перемещаетесь на автомобиле:

- прекратите движение;

- находясь в автомобиле, держитесь дальше от стекол, желательно развернуться к ним спиной (лицом к центру салона) и прикрыть глаза руками или одеждой;

- если с Вами оказались маленькие дети, то их необходимо закрыть своим телом, и также прикрыть глаза либо одеждой, либо рукой;

- если позволяют габариты салона - лучше всего лечь на пол;

- ни в коем случае не покидайте во время града автомобиль;

- помните, что средняя продолжительность града составляет примерно 6 минут, и очень редко он продолжается дольше 15 минут.

Рекомендации для населения при грозе: Если вы в доме, то:

- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку;

- во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;

- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.

Если вы на открытой местности:

- не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);

- при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею;

- при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;

- во время грозы нельзя купаться в водоемах;

- во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде;

- если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;

- если во время грозы вы находитесь в лодке, гребите к берегу;

- если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.

Если ударила молния:

- прежде всего, потерпевшего необходимо раздеть, облить голову холодной водой и, по возможности, обернуть тело мокрым холодным покрывалом;

- если человек еще не пришел в себя, необходимо сделать искусственное дыхание «рот в рот» и как можно быстрее вызвать медицинскую помощь.



Рекомендации для населения при сильном дожде.

При получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Включите средства проводного и радиовещания.

Если ливень застал Вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления.

Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность.

Если покинуть здание не представляется возможным, то поднимитесь на вышерасположенные этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери.

Если ливень застал Вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень.

В случаи стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.

Рекомендации для населения при сильном ветре.

Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна.

Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

Рекомендации для населения при аварии на коммунальных системах.

Сообщите об аварии диспетчеру Ремонтно-эксплуатационного управления (РЭУ) или Жилищно-эксплуатационной конторы (ЖЭКа), попросите вызвать аварийную службу.

При скачках напряжения в электрической сети квартиры или его отключении немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время Вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар. Для приготовления пищи в помещении используйте только устройства заводского изготовления: примус, керогаз, керосинку, «Шмель» и др. При их отсутствии воспользуйтесь разведенным на улице костром. Используя для освещения квартиры хозяйственные свечи и сухой спирт, соблюдайте предельную осторожность.

При нахождении на улице не приближайтесь ближе 5-8 метров к оборванным или провисшим проводам и не касайтесь их. Организуйте охрану места повреждения, предупредите окружающих об опасности и немедленно сообщите в территориальное Управление по делам ГОЧС. Если провод, оборвавшись, упал вблизи от Вас – выходите из зоны поражения током мелкими шажками или прыжками (держа ступни ног вместе), чтобы избежать поражения шаговым напряжением.

При исчезновении в водопроводной системе воды закройте все открытые до этого краны. Для приготовления пищи используйте имеющуюся в продаже питьевую воду, воздержитесь от употребления воды из родников и других открытых водоемов до получения заключения о ее безопасности. Помните, что кипячение воды разрушает большинство вредных биологических примесей. Для очистки воды используйте бытовые фильтры, отстаивайте ее в течение суток в открытой емкости, положив на дно серебряную ложку или монету. Эффективен и способ очистки воды «вымораживанием». Для «вымораживания» поставьте емкость с водой в морозильную камеру холодильника. При начале замерзания снимите верхнюю корочку льда, после замерзания воды наполовину – слейте остатки жидкости, а воду, образовавшуюся при таянии полученного льда, используйте в пищу.

Общие правила поведения при пожаре.

В рискованных ситуациях не теряйте силы и время на спасение имущества, любым способом спасайте себя и своих близких.

Позаботьтесь о детях и престарелых; уведите их подальше от места пожара, так как возможны взрывы газовых баллонов, бензобаков и быстрое распространение огня.

На случай внезапной эвакуации при пожаре правильно хранить документы и самые ценные вещи в одном месте, известном всем членам семьи.

Надо обязательно послать кого-нибудь навстречу пожарным подразделениям, чтобы дать им необходимую информацию: точный адрес, кратчайшие подъездные пути, что горит, есть ли там люди.

Если Ваше имущество застраховано от пожара, не забудьте в 3-дневный срок сообщить о происшествии в страховую компанию.

Правила катания на лодке.

• не катайтесь на лодке в плохую, особенно ветреную погоду и в грозу;

• перед тем как сесть в лодку, надо внимательно осмотреть ее, убедиться в ее исправности и прочности. В лодке не должно быть течи и большого количества воды на дне;

• весла должны быть одной длины, целыми, без трещин, а лопасти - одинаковой ширины и прочно прикреплены к веслам;

• в лодке обязательно должен быть спасательный круг (если пассажиров больше четырех, то кругов должно быть два), ковш или черпак для удаления воды;

• на детях и не умеющих плавать взрослых обязательно должны быть надеты спасательные жилеты или спасательные пояса (плавая в лодке с детьми, оставайтесь в пределах видимости спасателей);

• чтобы не нарушать во время посадки устойчивого равновесия лодки, надо входить в нее по одному, стараясь ступать на середину настила, и перемещаться вдоль лодки, пригнувшись и держась руками за борта или сиденья.

• совершая прогулки по воде, надо двигаться всегда по правой стороне реки, по ходу лодки. Если же потребуется обогнать другую лодку, то это можно сделать, обходя ее с левой стороны по движению лодки.



Категорически запрещается:

· кататься на лодке детям до 16 лет без сопровождения взрослых;

· управлять лодкой в нетрезвом состоянии;

· перегружать лодку (или маломерное судно) сверх установленной нормы;

· садиться на борт лодки;

· пересаживаться с одного места на другое;

· переходить с одной лодки на другую;

· раскачивать лодку;

· купаться и нырять с нее, т.к. лодка может перевернуться — пострадают катающиеся.





Источник: http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/33219/