Оперативная обстановка

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День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

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И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

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Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

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Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

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| Новости » Официально

Оперативная обстановка

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций
на территории Озерского городского округа

1.  Сегодня среда  30  августа  2017 года
2.  В  6  часов утра:
          • температура воздуха в городе была    +  13   град. С    
          • атмосферное давление    740      мм рт. столба    
          • относительная влажность воздуха  95      %          
                 • ветер _  нет     м/с                                    
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. По сообщению отдела ГИБДД за прошедшие сутки в городе произошло _ 3  _ ДТП
_без   пострадавших.
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
          Вид отключения    Адреса     Время
отключения    
1    В сетях холодного водоснабжения    Музрукова 36,40 Семёнова 6,6а    с 8 часов до оконч
        Калинина 9,11,13 Гайдара 28, Пушкина 22    с 9 часов до оконч
        Монтажников 60,Ленинградская 9, Ленина 78, Луначарского 13-3п, Дзержинского 56-2п,    с 9 до 12 часов
2    В сетях электро-
снабжения    п.Новая Теча ул. Дуговая    с 14ч 30м до 17час
3    В сетях горячего водоснабжения    Музрукова 36,40 Семёнова 6,6а     с 8 часов до оконч
        Гайдара 28,    с 9 часов  до оконч
        Набережная 33,47 Ленина 78, Луначарского 13-3п, Дзержинского 56-2п,К.Маркса 10-2п    с 9 до 12 часов
                                                                  
            
                                                                
2.2. Гидрологическая обстановка: в норме.     2.3. Лесопожарная обстановка: в норме.
2.4. Обстановка на объектах ЖКХ: в норме. Объекты ЖКХ работают в штатном режиме.
2.5. Биолого-социальные ЧС: в норме.
2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.                                              

2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.
2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.
2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).
2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.
2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))
№ п/п    Место положение точки замера    Уровень радиации, мк Зв/час
1    г. Касли, ПЧ 60    0,11
2    г. Кыштым, ПЧ 38    0,12
3    с. Кунашак, ПЧ 65    0,09
4    с. Аргаяш, ПЧ 56    0,11
5    г. Озерск, ПУ ГОЧС    0,10
6    г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330    0,10

Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2.10. Обстановка на водных объектах:
Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа зарегистрировано 1 происшествие, обнаружен 1 погибший.
За АППГ происшествий не произошло, погибших нет. С начала года на водоемах области погибло 31 человек. За аналогичный период 2016 года на водоемах области погибло
67 человек.
2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.  

III. Прогноз возможных ЧС на 30.08.2017г.
3.1. Опасные явления: не прогнозируются.
3.2. Комплекс неблагоприятных явлений: не прогнозируется.
3.3. Природные ЧС: не прогнозируются.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять
атмосферный фронт высокого давления.
Челябинская область    Переменная облачность, местами небольшие дожди, днем в горах до умеренных, в отдельных районах грозы, ночью местами туманы. Ветер южный, юго-восточный ночью 2-7 м/с, отдельные порывы 10-15 м/с, днем 4-9 м/с, отдельные порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью плюс 8-13º, в низинах плюс 3-8º, днем плюс 25-30º, на крайнем севере до плюс 20º.

3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение
неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется.
3.4.2 Лесопожарная обстановка: В соответствии с прогнозируемыми классами пожарной опасности и сложившейся обстановкой (Р=0,1) возникновение очагов природных пожаров на территории Озерского городского округа не прогнозируется.
3.5. Техногенные ЧС:                                                                                                                                            
3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории области. Основные причины: снижение видимости при туманах, а также нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима.
3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,3). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей, поражение объектов энергетики атмосферным электричеством при грозах, порывы линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с.
3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории области (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, неисправность печей и дымоходов, нарушение правил технической эксплуатации электроприборов, нарушение правил монтажа электрооборудования, поражение сооружений без молниезащиты атмосферным электричеством при грозах).
3.6. Биолого-социальные ЧС:      

3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).                 3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: не прогнозируются.
3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.
3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано _204_    обращений граждан.
                
                                    Рекомендации для населения при возникновении ЧС.
Не забудьте взять с собой:
- документы и деньги;
- аптечку; запас продуктов питания и воды;
- комплект белья, ложку, миску и кружку;
- фонарик, радиоприемник и письменные принадлежности;
- сумку, портфель или чемодан.
Рекомендации для населения при граде:
- по возможности не выходите из дома, находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон; - не пользуйтесь электроприборами, т.к. град обычно сопровождается грозовой деятельностью;  
- находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие, если это невозможно, защитите голову от ударов градин (прикройте голову руками, сумкой, одеждой);  
- не пытайтесь найти укрытие под деревьями, т.к. велик риск не только попадания в них молний, но и того, что крупные градины и сильный ветер могут ломать ветви деревьев, что может нанести Вам дополнительные повреждения;
если Вы перемещаетесь на автомобиле:
- прекратите движение;  
- находясь в автомобиле, держитесь дальше от стекол, желательно развернуться к ним спиной (лицом к центру салона) и прикрыть глаза руками или одеждой;  
- если с Вами оказались маленькие дети, то их необходимо закрыть своим телом, и также прикрыть глаза либо одеждой, либо рукой;
- если позволяют габариты салона - лучше всего лечь на пол;  
- ни в коем случае не покидайте во время града автомобиль;  
- помните, что средняя продолжительность града составляет примерно 6 минут, и очень редко он продолжается дольше 15 минут.
                                                 Рекомендации для населения при грозе:                                                                                                          Если вы в доме, то:
- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку;
- во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;
- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.
Если вы на открытой местности:
- не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
- при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею;
- при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;
- во время грозы нельзя купаться в водоемах;
- во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде;
- если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;
- если во время грозы вы находитесь в лодке, гребите к берегу;
- если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.
Если ударила молния:
- прежде всего, потерпевшего необходимо раздеть, облить голову холодной водой и, по возможности, обернуть тело мокрым холодным покрывалом;
- если человек еще не пришел в себя, необходимо сделать искусственное дыхание «рот в рот» и как можно быстрее вызвать медицинскую помощь.

Рекомендации для населения при сильном дожде.
При получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Включите средства проводного и радиовещания.
Если ливень застал Вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления.
Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность.
Если покинуть здание не представляется возможным, то поднимитесь на вышерасположенные этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери.
Если ливень застал Вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень.
В случаи стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.
                            Рекомендации для населения при сильном ветре.
Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна.
Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.  Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).      
        Рекомендации для населения при аварии на коммунальных системах.
Сообщите об аварии диспетчеру Ремонтно-эксплуатационного управления (РЭУ) или Жилищно-эксплуатационной конторы (ЖЭКа), попросите вызвать аварийную службу.
    При скачках напряжения в электрической сети квартиры или его отключении немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время Вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар. Для приготовления пищи в помещении используйте только устройства заводского изготовления: примус, керогаз, керосинку, «Шмель» и др. При их отсутствии воспользуйтесь разведенным на улице костром.     Используя для освещения квартиры хозяйственные свечи и сухой спирт, соблюдайте предельную осторожность.
    При нахождении на улице не приближайтесь ближе 5-8 метров к оборванным или провисшим проводам и не касайтесь их. Организуйте охрану места повреждения, предупредите окружающих об опасности и немедленно сообщите в территориальное Управление по делам ГОЧС. Если провод, оборвавшись, упал вблизи от Вас – выходите из зоны поражения током мелкими шажками или прыжками (держа ступни ног вместе), чтобы избежать поражения шаговым напряжением.
    При исчезновении в водопроводной системе воды закройте все открытые до этого краны. Для приготовления пищи используйте имеющуюся в продаже питьевую воду, воздержитесь от употребления воды из родников и других открытых водоемов до получения заключения о ее безопасности. Помните, что кипячение воды разрушает большинство вредных биологических примесей. Для очистки воды используйте бытовые фильтры, отстаивайте ее в течение суток в открытой емкости, положив на дно серебряную ложку или монету. Эффективен и способ очистки воды «вымораживанием». Для «вымораживания» поставьте емкость с водой в морозильную камеру холодильника. При начале замерзания снимите верхнюю корочку льда, после замерзания воды наполовину – слейте остатки жидкости, а воду, образовавшуюся при таянии полученного льда, используйте в пищу.
Общие правила поведения при пожаре.
В рискованных ситуациях не теряйте силы и время на спасение имущества, любым способом спасайте себя и своих близких.
Позаботьтесь о детях и престарелых; уведите их подальше от места пожара, так как возможны взрывы газовых баллонов, бензобаков и быстрое распространение огня.
На случай внезапной эвакуации при пожаре правильно хранить документы и самые ценные вещи в одном месте, известном всем членам семьи.
Надо обязательно послать кого-нибудь навстречу пожарным подразделениям, чтобы дать им необходимую информацию: точный адрес, кратчайшие подъездные пути, что горит, есть ли там люди.
          Если Ваше имущество застраховано от пожара, не забудьте в 3-дневный срок сообщить о происшествии в страховую компанию.
Правила катания на лодке.
•    не катайтесь на лодке в плохую, особенно ветреную погоду и в грозу;
•    перед тем как сесть в лодку, надо внимательно осмотреть ее, убедиться в ее исправности и прочности. В лодке не должно быть течи и большого количества воды на дне;
•    весла должны быть одной длины, целыми, без трещин, а лопасти - одинаковой ширины и прочно прикреплены к веслам;
•    в лодке обязательно должен быть спасательный круг (если пассажиров больше четырех, то кругов должно быть два), ковш или черпак для удаления воды;
•    на детях и не умеющих плавать взрослых обязательно должны быть надеты спасательные жилеты или спасательные пояса (плавая в лодке с детьми, оставайтесь в пределах видимости спасателей);
•    чтобы не нарушать во время посадки устойчивого равновесия лодки, надо входить в нее по одному, стараясь ступать на середину настила, и перемещаться вдоль лодки, пригнувшись и держась руками за борта или сиденья.
•    совершая прогулки по воде, надо двигаться всегда по правой стороне реки, по ходу лодки. Если же потребуется обогнать другую лодку, то это можно сделать, обходя ее с левой стороны по движению лодки.

Категорически запрещается:
· кататься на лодке детям до 16 лет без сопровождения взрослых;
· управлять лодкой в нетрезвом состоянии;
·    перегружать лодку (или маломерное судно) сверх установленной нормы;
· садиться на борт лодки;
· пересаживаться с одного места на другое;
· переходить с одной лодки на другую;
· раскачивать лодку;
· купаться и нырять с нее, т.к. лодка может перевернуться — пострадают катающиеся.

Источник: http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/33219/

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