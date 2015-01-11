В Озерске в ходе операции «Район» сотрудники полиции изъяли 158 бутылок контрафактного алкоголя

С 25 по 26 августа 2017 года на территории Озерского городского округа в целях стабилизации оперативной обстановки сотрудники полиции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Район».

В мероприятии приняли участие 75 сотрудников Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск, представители народных дружин и Общественного совета при УМВД, сотрудники Управления Росгвардии Челябинской области, администрации округа, частных охранных предприятий и иных взаимодействующих структур.

В ходе проведения операции «Район» сотрудники полиции задержали 6 человек за совершение преступлений, 2 граждан, находившихся в розыске.

Выявлено 145 административных правонарушений, из них в области дорожного движения – 53, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность – 68, за иные правонарушения – 24.

В ходе отработки жилого сектора участковые уполномоченные полиции проверили 24 мест концентрации правонарушителей, 88 граждан подучетной категории, в том числе 31 лицо, состоящее под административным надзором.

Сотрудники озерской полиции совместно с коллегами из Управления Росгвардии Челябинской области проверили 27 владельцев гражданского оружия, в ходе которых за нарушения в области законодательства об оружии изъяли 1 единицу оружия.

Сотрудники экономической безопасности и противодействию коррупции в магазине «Браво», расположенном по ул. Иртяшская, задокументировали факт продажи алкогольной продукции без федеральной акцизной марки. Всего изъято 79 литров алкоголя на сумму 4500 рублей. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск на ул. Герцена задержали молодого человека, 1999 года рождения, у которого в ходе досмотра был обнаружен и изъят сверток из фольги с веществом растительного происхождения. Изъятое вещество направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Подобные мероприятия озерская полиция проводит на постоянной основе.

Пресс-служба УМВД