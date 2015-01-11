МУП отсудило у администрации Озёрска 100 000 рублей

Больше года длился спор меду Муниципальным унитарным предприятием «Дирекция единого заказчика» и администрацией Озёрского городского округа по вопросу оплаты содержания и ремонта нескольких помещений, предоставленных ДЕЗ на правах пользования. Речь идёт о нежилых помещениях, находящихся по нескольким адресам на улицах Ленина, Победы и Свердлова, а также в посёлке Татыш. Не получив ответа на претензию о взыскании задолженности за предоставленные услуги по содержанию общего имущества МКД, поданную в июле 2016 года, предприятие обратилось в Арбитражный суд.

На заседание по иску МУП ДЕЗ к администрации ОГО никто из участников дела не явился. Тем не менее, судья Н.А. Первых счел возможным рассмотреть материалы в отсутствие сторон. В ходе заседания было установлено, что администрация Озёрского городского округа с иском не согласилась и ранее предоставила отзыв, в котором уверяла: спорные помещения были предоставлены по договорам безвозмездного пользования юридическим лицам, обязанность по оплате взыскиваемых платежей возложена договорами на арендаторов и ссудополучателей. Однако суд поддержал мнение истца, который утверждал, что собственник помещения в многоквартирном доме (администрация) обязан нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле. Доказательств исполнения администрацией обязанности по оплате не представлено. Довод администрации о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование, об аренде муниципального имущества, заключенные с третьими лицами, в качестве доказательств о возложении обязанности на арендаторов и ссудополучателей по оплате расходов по содержанию общего имущества суд не принял.

В результате рассмотрения иска Арбитражный суд решил: взыскать с Муниципального образования Озерский городской округ за счет казны в пользу Муниципального унитарного предприятия «Дирекция единого заказчика» задолженность в сумме 98 090 руб. 39 коп., а также в возмещение расходов по уплате государственной пошлины 3 924 руб.

Озёрск.ру